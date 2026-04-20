Автобренды Jetour и Soueast анонсировали новые модели

Jetour и Soueast представят гибриды G700, T1, T2 и S08 на автосалоне в Пекине

В конце недели на Пекинском автосалоне две марки из состава концерна Chery – Jetour и Soueast – впервые выступят с совместной презентацией. Своё объединённое шоу они посвятят гибридным автомобилям, о чём сообщили в анонсе, поступившем в редакцию 20 апреля.

Среди новинок, которые покажут на выставке, будут гибридные версии моделей Jetour G700, T1 и T2. Бренд Soueast, в свою очередь, представит семиместный кроссовер S08 с гибридной силовой установкой. Помимо серийных машин, зрителям обещают показать концепты, которые обозначат будущее развитие обеих марок.

Особое внимание Jetour планирует уделить своим технологическим разработкам. Речь идёт о новой внедорожной платформе GAIA, усовершенствованной гибридной системе PHEV и интеллектуальном полном приводе XWD, который работает полностью автоматически.

В заявлении компаний подчёркивается, что общее выступление на салоне символизирует их принадлежность к одной структуре, хотя продуктовые стратегии у них разные. По сути, это демонстрация единого корпоративного духа при разном подходе к клиентам.

Правда, для российского рынка эти гибридные премьеры пока останутся лишь анонсами. На сегодняшний день ни Jetour, ни Soueast не продают в России моделей с гибридными двигателями. У нас Jetour представлен бензиновыми кроссоверами T1, Т2, Sashing, X70+ и X90+, а Soueast – моделями S06, S07 и S09.

