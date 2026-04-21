На российском рынке появится новый практичный кроссовер Volvo

Официальный дилер Volvo M1 представит в РФ новый кроссовер Volvo XC70 25 апреля

Новый Volvo XC70 выходит на российский рынок 25 апреля, и это уже совсем другая машина по сравнению с прошлым поколением. По сути, шведский бренд превратил когда-то громоздкий универсал в современный семейный кроссовер, который теперь занимает нишу между моделями XC60 и XC90. Официальный дилер Volvo M1 подтвердил дату российского дебюта.

Volvo XC70
Сердцем автомобиля стала супергибридная система от Geely. Она собрана вокруг 1,5-литрового турбированного бензинового двигателя и трёх электромоторов, которые вместе выдают 462 лошадиные силы. С такой мощностью разгон до сотни занимает всего 5,4 секунды. Причём тяговая батарея ёмкостью 39,6 кВт·ч позволяет проехать на чистом электричестве до 212 километров, а в смешанном режиме запас хода от полного бака и заряда достигает впечатляющих 1200 км.

Ключевое отличие этой гибридной установки – трёхступенчатая трансмиссия DHT. Она устроена так, что бензиновый мотор может подключаться напрямую к колёсам уже на скорости 20 км/ч, хотя у большинства конкурентов это происходит лишь после 60 км/ч. Такой подход должен сделать разгон более плавным и эффективным. Сама модель построена на платформе SMA, а её производство налажено на китайском заводе в Тайчжоу.

Интерьер Volvo XC70
Правда, стоит отметить, что технические характеристики новинки заметно отличаются от недавно анонсированного юбилейного издания XC70 99th Anniversary Edition. Тот вариант предлагал 432 л.с. и запас хода на электротяге в 116 км, что наводит на мысли о разных версиях силовой установки для разных рынков.

Источник:  Autonews
Лежнин Роман
Фото:Volvo
21.04.2026 
Отзывы о Volvo XC70 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volvo XC70  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Замена масла в агрегатах вольво
+1