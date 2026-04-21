Дом на колесах вместо отеля: как семье сэкономить 50 тысяч за неделю отпуска

Турэксперт Мкртчян объяснил популярность караванинга у россиян

Караванинг из экзотического увлечения постепенно превращается в заметный тренд среди российских туристов. Если раньше дома на колёсах по дорогам страны встречались редко, то сейчас их количество измеряется уже десятками. Росту популярности способствуют и новые трассы, и всё большее число специальных кемпингов.

Владелец автодома Глеб Зайцев, который путешествует так уже семь лет и накатал свыше 300 тысяч километров, описывает свой мобильный дом как полностью автономное жильё. В нём есть кондиционер, отопление, комфортная спальня, гостовая зона, душ и туалет. Дополнительный уют создают выдвижной навес, уличная мебель, гриль, солнечные панели и вместительные баки для воды, не говоря уже о полноценной кухне с газовой плитой и духовкой.

Стоимость автодомов и аренды

Цены на такое жильё, как объясняет блогер Александр Епифанцев, разнятся очень сильно. Самые простые прицепы можно найти от 600 тысяч рублей, тогда как московские предложения премиум-класса доходят до 45 миллионов. Чаще всего россияне покупают прицепы в диапазоне 1-3 миллиона рублей. Отдельные автомобили-автодома, обычно подержанные и пригнанные из-за рубежа, обходятся уже в 7-15 миллионов.

Однако покупать свой дом на колёсах совсем не обязательно. Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян говорит о двух основных вариантах аренды. Первый – прицеп-фургон, который цепляется к обычной машине: в нём нельзя ехать, зато можно ночевать. Стоит это около 8 тысяч рублей в сутки. Второй вариант – полноценный автодом, который управляется с обычными правами категории B. Его аренда обойдётся в среднем в 20 тысяч за день. По словам эксперта, даже с учётом этих расходов путешествие часто выходит дешевле, чем перелёт или поезд на поезде плюс оплата гостиницы.

Экономия и подводные камни

Расчёты показывают, что для семьи из трёх человек недельная поездка из Москвы в Геленджик на автодоме обойдётся примерно в 70 тысяч рублей. В эту сумму входит бензин (около 40 тыс.), стоянка в кемпинге (примерно 10 тыс.) и питание (ещё 20 тыс.). Главная экономия, по сути, получается на отелях – до 50 тысяч рублей за те же семь дней.

Правда, и сложностей хватает. Автоюрист Андрей Лобода обращает внимание на не до конца сформированное законодательство. К примеру, автодом категории B парковать можно там, где это не запрещено правилами. За нарушения в Москве штраф для физических лиц может составить 5 тысяч рублей, а для юридических – и вовсе до 300 тысяч. К тому же техника в пути может сломаться, а дороги до некоторых живописных мест оставляют желать лучшего.

Не хватает в России и полноценной инфраструктуры. Оборудованных стоянок с подключением к электричеству, воде и канализации пока мало, и появляются они медленно. Из-за этого туристам часто приходится останавливаться где придётся. Ещё один минус, который отмечает Мкртчян, – необходимость постоянно готовить самому. Хотя это и помогает сберечь бюджет, но лишает отдыхающих такого бонуса отеля, как готовые завтраки или ужины.

Основная аудитория караванинга – это семьи с детьми, для которых снять один гостиничный номер на всех часто проблема, а брать два – слишком дорого. Как подчеркнул Алексан Мкртчян, для большой семьи с четырьмя детьми путешествие на обычной машине не только тесно, но и запрещено правилами. Дом на колёсах становится идеальным решением. Вторую заметную группу составляют люди старшего возраста, 55+, у которых есть время, стабильный доход и желание путешествовать в собственном ритме.