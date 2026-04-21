Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Mercedes-Benz C-Class Electric
21 апреля
Почему российские перевозчики массово отказываются от новых тягачей
21 апреля
Интерьер Geely Galaxy A7 EM 2026
21 апреля
На рынок выйдет феноменально экономичный недорогой седан размером с Camry
Китайский автопроизводитель Geely представил официальные изображения своего нового гибридного седана – модели Galaxy A7 EM 2026 модельного года. По заявлениям компании, машина позиционируется как большой семейный автомобиль, чьи габариты сопоставимы с Toyota Camry, а колесная база достигает 2845 миллиметров.

Что действительно впечатляет, так это заявленные характеристики силовой установки. В режиме поддержания заряда батареи расход топлива у этого гибрида должен составить около 2 литров на сотню километров. На одной только электротяге седан способен преодолеть до 235 км, а общий запас хода, если верить цифрам, и вовсе фантастический – 2150 километров. По сути, это расстояние от Москвы до Сочи и обратно, причем без дозаправки.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Очень простой (на самом деле нет) тест на знание ПДД

Внутри автомобиля разработчики сделали ставку на комфорт и мультимедиа. Передние кресла получили многослойную мягкую конструкцию, которую в компании называют «SPA-уровнем», и функцию массажа с 14 точками воздействия – причем как для водителя, так и для пассажира. Звуковое сопровождение обеспечивает аудиосистема FlymeSound с 16 динамиками.

Центральное место в салоне занимает огромный проекционный экран диагональю 16,6 дюйма. Не забыли инженеры и о безопасности: седан будет комплектоваться системой помощи водителю Qianli Haohan H3.

Когда именно новинка появится в продаже, пока не сообщается. Впрочем, все детали могут раскрыть буквально со дня на день – 24 апреля стартует Пекинский автосалон, где Geely наверняка представит модель публике.

Источник:  ITHome
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 12
21.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0