Toyota отказалась от электрического RAV4

Глава Toyota объяснил, почему RAV4 не получит версию с электродвигателем

Главный инженер группы проектировщиков Toyota RAV4 Ёсинори Футонаганэ рассказал, что у компании нет планов по электрификации кроссовера RAV4.

Хотя технически оснастить нынешнее поколение Toyota RAV4 исключительно электромотором было вполне реально, компания сознательно не пошла по этому пути. Общая стратегия бренда строится на том, чтобы у покупателя был выбор среди разных типов двигателей – бензиновых, гибридных, электрических. Только достигается это не за счёт бесконечных модификаций одной-единственной модели, а через расширение всего модельного ряда в целом.

По сути, RAV4 остаётся автомобилем для тех, кто ищет проверенный временем, классический кроссовер. А тем, кому в этом сегменте важны в первую очередь новейшие технологии и полностью электрическая тяга, Toyota уже предлагает отдельную модель – bZ4X. Получается, что каждая машина в линейке занимает свою чёткую нишу.

Toyota RAV4 EV

Поставки и особенности сборки RAV4

Рекомендуем Как сделать свой автомобиль удобнее с помощью деталей от него же

Напомним, сейчас кроссовер попадает в Россию через схемы параллельного импорта. Сборка всех машин происходит в Китае, но есть важный нюанс: производством RAV4 там занимаются сразу два совместных предприятия – FAW-Toyota и GAC-Toyota.

Из-за этого у автомобилей от разных альянсов могут слегка отличаться элементы экстерьера или отделки салона. Однако базовая техническая начинка, платформа и ключевые компоненты у всех версий абсолютно идентичны, так что на надёжности и поведении на дороге это не сказывается.

Toyota RAV4 EV