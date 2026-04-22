Volkswagen представил новый, хорошо оснащенный кроссовер чуть дороже миллиона

Volkswagen анонсировал концепт Jetta X Concept с ценой от 1,1 млн рублей

Volkswagen Group на Пекинском автосалоне представила целый ряд новинок, включая электрические кроссоверы ID. Aura T6 и ID. Unyx 09, а также серийный AUDI E7X. Но настоящий фурор произвела не флагманская модель, а вполне себе демократичная.

Речь идёт о концепте Jetta X Concept – недорогом электрическом кроссовере с довольно брутальным, по нынешним меркам, дизайном. По сути, это наглядная демонстрация новой стратегии для бренда Jetta в Китае. Он должен занять ту нишу доступности, которую раньше занимала Skoda, постепенно уходящая с этого рынка из-за провалившихся продаж.

Jetta X Concept
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
Самое интересное – обещанная цена. По предварительным данным, серийная версия этого кроссовера будет стоить меньше 100 тысяч юаней, что по текущему курсу составляет примерно 1,1 млна рублей. Если обещания станут реальностью, это может серьёзно встряхнуть сегмент доступных электромобилей.

Ожидается, что серийная Jetta X, построенная на китайской платформе Compact Main Platform (CMP), появится в салонах дилеров FAW-VW уже до конца 2026 года. И это только начало. К 2028 году бренд планирует выпустить пять совершенно новых моделей, причём четыре из них получат электрическую или гибридную силовую установку.

Эти шаги – часть масштабной электрической стратегии всего концерна Volkswagen в Китае. К 2030 году группа намерена предложить на местном рынке около 50 моделей с той или иной степенью электрификации, из которых 30 будут полностью батарейными. Причём уже в следующем, 2026 году, планируется запустить 20 новых электромобилей.

Источник:  Carscoops
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 36
22.04.2026 
