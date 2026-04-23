Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Справился ли вариатор Искры при езде с прицепом? Делимся опытом
24 апреля
Справился ли вариатор Искры при езде с прицепом? Делимся опытом
Тест Лады Искры с прицепом на вариаторе WLY:...
Hyundai Venue Knight Edition
23 апреля
Hyundai представил добротный современный кроссовер дешевле миллиона
Hyundai показала в Индии кроссовер Venue Knight...
Стало известно, куда поедет большинство россиян на майские праздники
23 апреля
Стало известно, куда поедет большинство россиян на майские праздники
Казань и Санкт-Петербург станут главными...

От 3,06 млн рублей: открыт старт предпродаж электрокара Атом

Компания «Кама» объявила старт предпродаж электромобиля Атом

Компания «Кама» объявила старт открытых предпродаж нового российского электрокара Атом. Возможность забронировать машину гарантирует ее получение в 2026 году, сообщила пресс-служба компании.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Гаджеты на колесах: в чем специфика эксплуатации китайских авто и как подготовиться к летнему сезону

«Количество машин, запланированных к выпуску в этом году, уже определено и вряд ли будет пересмотрено», – заявили в компании, но размер планируемого объема не уточнили. На официальном сайте компании сказано, что стоимость бронирования Атома составляет 150 тыс. рублей. Она будет учитываться при покупке авто. Полная стоимость машины – 3,98 млн рублей. Цена модели с учетом господдержки, которая предоставляется при покупке в кредит, – 3,06 млн рублей.

Покупателям новинки в 2026 году обещан пакет бонусных опций, в который, в числе прочего, входят официальная гарантия до 8 лет (или 200 тыс. км пробега), одно бесплатное ТО и сервисы помощи на дороге.

Рекомендуем
Почему современные машины не доживают до миллиона километров

Длина Атома составляет 3995 мм, колесная база – 2635 мм. Двигатель развивает 204 л. с. (295 Нм), запас хода по циклу WLTP – 500 км, привод задний. Емкость батареи – 77 кВт·ч. В оснащение входят шесть подушек безопасности, парктроники, двухзонный климат-контроль, цифровое зеркало заднего вида, беспроводная зарядка на два смартфона, комбинированная отделка сидений (ткань и экокожа), 7-дюймовый сенсорный экран на рулевом колесе, проекционный дисплей, система кругового обзора и прочее.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Известия
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 81
23.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0