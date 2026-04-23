Chery раскрыла подробности о новом городском кроссовере: его привезут в Россию

Chery представит на автосалоне в Пекине электрический кроссовер Lepas L4 EV

Суббренд Chery под названием Lepas решил не откладывать в долгий ящик свои планы: уже на Пекинском автосалоне 2026 года публике покажут новый электрический кроссовер L4 EV. Но это не просто очередная премьера – компания заодно собирается рассказать о своих глобальных амбициях в сегменте машин на новых источниках энергии (NEV).

Lepas L4 EV

По сути, L4 EV – это компактный городской кроссовер, заточенный под ежедневные поездки. Производители делают ставку на то, что он будет удобным, маневренным и при этом не потеряет в практичности.

Снаружи машину обещают выполнить в фирменном стиле Leopard Aesthetics, внутри – напичкать разными интеллектуальными помощниками. Например, системы помощи водителю ADAS и упор на комфорт будут в приоритете.

Весной 2025-го, кстати, уже мелькала информация, что Chery собирается привезти в Россию модели Lepas и Icar. Всё это всплыло после автосалона в Шанхае – тогда источник из крупного дилерского холдинга подтвердил такие планы. Правда, на тот момент подробностей было мало.

Позже выяснилось, что ещё один суббренд Chery – iCAUR – готовит к выходу на наш рынок гибридный внедорожник V27. Для него даже разрабатывают специальную защиту кузова от коррозии, чтобы адаптировать машину к суровым российским условиям. Причём это не просто слова: комплексная подготовка, скорее всего, коснётся многих моделей.

Ну а в апреле этого года стало известно, что Tenet Plus – абсолютно новый отечественный бренд – уже гоняет по дорогам России компактный кроссовер Tenet Plus L4. Если копнуть глубже, это та же самая платформа, что и у Lepas L4. И логично предположить, что анонсированный электрический L4 EV как раз и станет его «зелёной» версией.