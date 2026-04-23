Представлен первый универсал бренда Avatr: характеристики и цены

Avatr 06T будет предлагаться в пяти модификациях с ценой от 2,4 млн рублей

Премиальный суббренд Changan под названием Avatr, наконец-то, вышел за рамки привычных кузовов. Их первой новинкой стал универсал Avatr 06T. Причём покупателям предложат выбор: либо полностью электрическая версия, либо гибрид с увеличенным запасом хода (EREV).

На китайском рынке модель появится в пяти модификациях. Ценовой диапазон стартует от 219 900 и доходит до 279 900 юаней. Если пересчитать по текущему курсу, получается примерно 2,4-3,1 миллиона рублей. За эти деньги Avatr предлагает футуристичный дизайн с низкой посадкой, светодиодную оптику, полускрытые дверные ручки, небольшой спойлер на крыше и даже электронные боковые зеркала. Габариты у универсала солидные: длина – 4940 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1455 мм. Колесная база – 2940 мм.

Передняя панель полностью занята 35,4-дюймовым панорамным экраном с разрешением 4K. Чуть ниже расположился центральный 15,6-дюймовый тачскрин мультимедиа. Вся эта система работает на платформе HarmonySpace 5 с искусственным интеллектом и голосовым управлением.

Теперь о самом важном – о силовых агрегатах. Базовая версия Avatr 06T полностью электрическая и имеет два мотора. Оба установлены на задней оси, а суммарная отдача составляет 450 кВт (612 сил) или 502 кВт (683 силы). Питается это дело от LFP-батареи объёмом 72,88 или 87,3 кВт·ч. Запас хода по циклу CLTC – до 652 или 741 км соответственно.

На десерт – самая безумная модификация. Речь про версию с тремя электромоторами: один спереди и два сзади. Суммарно они выдают 712 кВт (968 л. с.). Такому универсалу сотня покоряется за 2,78 секунды. Автономность обеспечивает батарея на 87,3 кВт·ч, а проехать на одной зарядке можно до 680 километров.

Что до EREV-версии – тут схема гибридная. В дополнение к двум электродвигателям стоит 1,5-литровый бензиновый турбомотор. На чистом электричестве универсал проезжает около 330 км. А если задействовать ещё и полный бак бензина, суммарный запас хода вырастает до впечатляющих 1250 километров.