Гибрид роскоши и провокации: чем удивляет новый седан BMW

Рестайлинговый BMW i7 2026 дебютировал в Пекине

На пекинском автосалоне вместе с обновлённой «семёркой» баварцы показали и её электрическую версию – BMW i7 после рестайлинга. Выглядит новинка так же неоднозначно и смело, как и бензиновый собрат.

Корреспондент Авто Mail, побывавший на стенде в Пекине, отмечает: электрический флагман огромен и производит внушительное впечатление. Дизайн, конечно, на любителя – но он чётко отражает нынешнюю философию марки. Машина смотрится богато, а переливающаяся на свету окраска кузова добавляет ей настоящего шика.

Что под капотом

Обновлённый i7 по-прежнему стоит на платформе CLAR с 400-вольтовой архитектурой. Зато в ходе рестайлинга он обзавёлся совершенно новой батареей: литий-ионный блок шестого поколения использует цилиндрические ячейки, а его ёмкость – 112,5 кВт·ч.

Выбор – из трёх вариантов. Начальная версия i7 50 xDrive оснащена двумя моторами на 455 сил и способна проехать 728 км по циклу WLTP. Следующая, i7 60 xDrive, выдаёт уже 544 силы, а запас хода практически не изменился – 727 км. Ну а топовая модификация M70 xDrive с 680 л.с. без подзарядки уедет на 650 км.

Цены и старт продаж

Первые машины появятся у дилеров уже этим летом. В Германии самая мощная версия обновлённого i7 оценена в 182 400 евро – по текущему курсу это примерно 16,2 миллиона рублей.

BMW 7-Series
Источник:  Carexpert
Ушакова Ирина
Фото:BMW
24.04.2026 
