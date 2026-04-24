Как сэкономить на покупке автомобиля в 2026 году? Советы экспертов

Цены на новые авто в России выросли на 14% за год до 3,54 млн рублей

Аналитики подвели итоги марта 2026-го: средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России за год подскочила на 14%. Теперь, чтобы выехать из автосалона за рулем свежей машины, придется выложить в среднем 3,54 миллиона рублей. Такие цифры озвучил Сергей Удалов, исполнительный директор агентства « Автостат».

Вторичка тоже не радует, хотя и подешевела на 0,7% по сравнению с февралем. Средняя стоимость авто с пробегом в марте 2026-го зафиксирована на уровне 1,21 млн рублей. В годовом исчислении рост составил 7%. Правда, эксперты поясняют: на вторичном рынке основную массу составляют старые машины, цены на них меняются очень медленно, так что особых чудес ждать не стоит.

Федеральная антимонопольная служба, кстати, уже отреагировала на ситуацию. Ведомство выдало предостережение участникам рынка из-за громких прогнозов: одна из компаний пообещала подорожание на 15%. ФАС посчитала, что такие заявления провоцируют ажиотаж и могут сами по себе раскрутить ценовую спираль.

Если смотреть на цифры февраля, то ситуация неоднородная. Средняя стоимость машин российских брендов даже снизилась на 2% – до 1,99 млн рублей. Китайские марки, официально представленные у нас, остались при своих: цена как была 3,94 млн, так и осталась. При этом предложение «наших» выросло на 7%, китайских – всего на 1%.

А вот в последнюю неделю марта случился настоящий всплеск. По словам аналитика Сергея Целикова, количество покупок авто взлетело на 36,5% по сравнению с тем же периодом 2025-го. Всё просто: дилеры пытались до конца первого квартала выполнить планы и получить бонусы.

Эксперт Андрей Бархота объясняет: рост цен в разных сегментах может отличаться. Где-то он не превышает инфляцию, а где-то переваливает за 20-25%. Всё зависит от марки и того, насколько производство локализовано в России. Утилизационный сбор здорово бьет по карману: для машин, чья сборка не налажена в РФ, его размер стартует от 800 тысяч рублей и может доходить до нескольких миллионов.

Из-за этого рынок как бы «подбуксовывает», отмечает Бархота. Покупатели понимают, что цена неадекватна качеству, но выбирать особо не из чего. Из более чем 100 китайских брендов у нас представлены далеко не все, и лишь единицы локализовали производство. Остальные везутся по белому импорту, оплачивая полный утильсбор. При этом на 3-4 китайских марки приходится 80% всех продаж.

Отдельная головная боль для водителей – автокредиты. Льготные программы доступны лишь для узкого списка моделей, а рыночные ставки практически сравнялись с потребительскими. Есть партнерские кредиты от автоконцернов, где первые пару лет ставка может быть нулевой, но потом она взлетает до рыночной. И сильно это не спасает, уверен Бархота. Похоже, что недополученные проценты просто зашиты в цену самой машины. Доступность личного транспорта для населения продолжает падать.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр настроен довольно скептично: тенденций к удешевлению он не видит. По его словам, цены могут ненадолго снизиться на импорт при укреплении рубля, но это касается в основном параллельного импорта. Официальные же импортеры планируют всё на год вперед и на колебания курса реагируют медленно.

Единственный способ хоть как-то сэкономить, по мнению Хайцеэра, – не покупать подержанную машину.

«Б/у автомобиль изношен, и его содержание обойдется дороже, чем обслуживание нового. Лучше мониторить акции и спецпредложения: бесплатные опции, подарки, скидки. Это момент, когда стоит брать», – объясняет эксперт.

Еще один вариант – ввезти автомобиль по параллельному импорту с двигателем до 160 лошадиных сил. Утилизационный сбор на такую мощность составит всего 3400 рублей.

«Придется пожертвовать мощностью, но стоимость выйдет заметно ниже», – советует Хайцеэр.

Каких-то других легальных способов сильно сэкономить на покупке авто эксперт не видит. Решения об акциях принимает импортер, а не дилер. Если производитель чувствует, что реальный курс рубля отличается от запланированного, он может на месяц зафиксировать цены, чтобы нарастить продажи. Но это – скорее исключение, а не система.