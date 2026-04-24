Ключевая ставка снизилась. Подешевеют ли автокредиты ?

«еКредит»: сдержанность ЦБ в снижении ставки мешает «ожить» рынку автокредитов

Очередное снижение ключевой ставки на 0,5% говорит о том, что пик инфляционного давления, по мнению ЦБ, пройден. При этом риски нового роста цен сохраняются, поэтому шаги остаются осторожными. Такая сдержанность мешает рынку автокредитования полноценно «ожить» и вернуться к активному росту, считает руководитель продаж платформы «еКредит» (входит в «Авто. ру») Никита Марголин.

По данным «еКредит», с января по март текущего года средняя ставка по автокредитам на новые авто в РФ уменьшилась на 0,4 процентных пункта (п. п.), до 10,7%, а средняя цена новой машины практически не изменилась и составила 2,76 млн рублей. При этом процент одобрения заявок автокредитов в вырос до 74%. А средняя сумма автокредита снизилась до 1,86 млн рублей (-1% в марте относительно февраля).

В сегменте подержанных авто общий уровень одобрения заявок по автокредитам в I квартале 2026 года вырос до 63%. Средняя ставка по автокредитам на машину с пробегом в марте была на уровне 21,54% (почти на 1,5 п. п. меньше относительно IV квартала прошлого года). При этом средняя сумма займа выросла на 5,4%, до 1,55 млн рублей, а средняя стоимость автомобиля поднялась на 4,6%, до 1,91 млн рублей.

Совет директоров Центрального банка (ЦБ) РФ 24 апреля принял решение о снижении ключевой ставки до 14,5% годовых.