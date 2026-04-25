Полный привод и смешной расход — новый кроссовер дешевле 3 млн рублей

Chery представила в КНР кроссовер Exeed EX7 с ценами от 2,2 млн рублей

Exeed EX7, новейший кроссовер от Chery, появился на китайском рынке. Главная цель модели – составить конкуренцию популярному Li Auto L6. Причём производитель предлагает выбор: либо подключаемый гибрид, либо «чистый» электромобиль. У обоих вариантов по три комплектации.

Гибридная версия обойдётся в сумму от 195 до 232 тысяч юаней – это примерно 2,2-2,6 млн рублей по текущему курсу. Электрокар стоит дороже: от 209 до 259 тысяч юаней (2,35-2,9 млн рублей). Между прочим, если оформить заказ до 7 мая, покупатель получит приятные бонусы: скидку по системе trade-in, льготный кредит и, что особенно интересно, пожизненный бесплатный доступ к системе автономного вождения Falcon 700. Безлимитный автопилот – штука серьёзная.

Размеры у новинки внушительные: 4988 мм в длину, 1975 в ширину, 1710 в высоту, а колёсная база – ровно три метра. Внутри – настоящий технологичный кокпит. В глаза сразу бросается 30-дюймовый дисплей с разрешением 6К, а «мозгом» медиасистемы служит чип Snapdragon 8295P. Аудиосистема насчитывает 23 динамика, сиденья имеют подогрев, вентиляцию и массаж. И да, нашлось место даже 9,2-литровому холодильнику – удобно в дальней поездке.

Система Falcon 700 использует 27 датчиков: лидар, камеры, миллиметровые радары. Всё это «переваривает» платформа Nvidia Orin-Y. Бортовой компьютер уверенно справляется с автопилотом как на трассе, так и в городе, плюс умеет парковаться автоматически. На деле это означает, что водитель может расслабиться в пробке или доверить машине заезд в узкий карман.

Под капотом гибрида – 1,5-литровый мотор-генератор. Суммарная отдача системы – 512 лошадиных сил. Разгон с места до «сотни» занимает всего 4,9 секунды, а запас хода превышает полторы тысячи километров. Электрическая версия базируется на 800-вольтовой архитектуре: мощность – 480 сил, динамика даже чуть лучше – 4,7 секунды до 100 км/ч. Запас хода по циклу CLTC – до 726 км. И кстати, быстрая зарядка: с 5 до 80% батареи восполняется за 11,5 минуты. В общем-то, отличный показатель для электрокара этого сегмента.

Интерьер Exeed EX7

Отдельного упоминания заслуживает шасси Feiyu 3.0. Оно алюминиевое, с пневмоподвеской, адаптивными амортизаторами CDC и двухрычажной передней подвеской. Но главная фишка – на полноприводной версии впервые в истории серийных автомобилей Chery применили электромеханическую тормозную систему EMB, без привычной гидравлики. Как уверяют в Exeed, это заметно улучшает отклик тормозов и сокращает тормозной путь. Правда, насколько это ощутимо в реальных условиях, покажут только тесты.