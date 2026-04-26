Эта разработка позволит превращать электромобили в гибриды: подробности

Renault и Geely представили силовую установку X-Range C15 Direct Drive

Совместное предприятие Renault и Geely под названием Horse Powertrain анонсировало свежую разработку – силовую установку X-Range C15 Direct Drive. Компания честно признаёт: главная цель новинки – дать двигателям внутреннего сгорания второе дыхание и упростить автопроизводителям переход от чистых электромобилей к различным гибридным схемам, будь то подключаемые или последовательные гибриды.

Конструкция представляет собой компактный модуль «всё в одном». Внутри общего корпуса спрятаны четырёхцилиндровый мотор, трансмиссия, электродвигатель и силовая электроника. Такая компоновка серьёзно упрощает интеграцию в любые платформы. По задумке инженеров Horse, блок можно разместить на заднем подрамнике – в некоторых электромобилях он даже способен заменить задний электромотор, превращая их в более универсальные гибридные версии.

Доступны будут две версии агрегата. Базовая – атмосферная, выдающая до 94 лошадиных сил (70 кВт). Второй вариант – турбированный, мощностью 161 л.с. (120 кВт), он больше подходит для машин D-класса и лёгкого коммерческого транспорта. В обеих модификациях установка умеет работать как генератор – как по последовательной, так и по параллельной схеме, а электромотор активно участвует в движении.

Разработка годится не только для заднеприводных машин, заявляют в Horse. X-Range C15 Direct Drive можно объединить с передним электромотором – получится полноценный полный привод. Ключевое преимущество такого подхода: возможность на лету превращать чистые «электрички» в гибриды почти без переделки конвейера. Особенно это выгодно брендам, которые пересматривают свои планы по тотальной электрификации и подыскивают более гибкие решения для рынка.