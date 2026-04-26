Началось производство нового экономичного кроссовера Volvo с богатым оснащением

Volvo начал производство кроссовера EX60 в Швеции с ценой от 5,5 млн рублей

На заводе в Торсланде, неподалёку от шведского Гётеборга, официально стартовала сборка нового Volvo EX60. Первые машины обещают передать покупателям уже к началу лета. Шведский концерн называет эту модель первенцем – впервые полностью электрический автомобиль не только разработан, но и выпускается в самой Швеции, что, по заявлению производителя, укрепляет позиции страны как ключевого хаба для премиальных электрокаров.

Volvo EX60

Интересно, что старт серийного выпуска EX60, как полагают в компании, серьёзно подстегнёт экономику и города, и всей страны. По сути, этот кроссовер может стать одним из самых дорогих экспортных товаров Швеции. Гендиректор Volvo Хакан Самуэльссон назвал этот день важным для фирмы и государства.

Что касается спроса – он оказался выше ожиданий. Решение нарастить объёмы выпуска в 2026-м приняли после того, как ключевые рынки вроде Швеции и Германии показали аномально высокий интерес.

Интерьер Volvo EX60

Количество уже оформленных розничных заказов, по словам представителей Volvo, серьёзно перекрыло внутренние прогнозы практически во всех странах Европы.

Премьера электрического EX60, напомним, прошла ещё в январе 2026-го. Машина хвастается внушительным запасом хода – до 810 километров на одной зарядке. А ещё поражает скоростью: с 10 до 80 процентов батарея пополняется всего за 16 минут. При этом стартовая цена в Германии установлена на отметке 62 990 евро, что по нынешнему курсу равняется примерно 5,5 миллиона рублей.