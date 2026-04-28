В России прогнозируют резкое подорожание шин уже через несколько месяцев

Эксперт Серебряков: цены на шины в РФ вырастут на 10-20% во втором полугодии

Шины на российском рынке могут ощутимо прибавить в цене уже во второй половине 2026 года. По прогнозам директора по послепродажному обслуживанию группы «АвтоСпецЦентр» Игоря Серебрякова, удорожание составит 10-20%. Эксперт связывает это сразу с несколькими факторами: логистическими издержками, колебаниями валют и готовящимися изменениями в экологических стандартах.

Если запрет на продукцию с высоким содержанием канцерогенов действительно вступит в силу, с рынка может исчезнуть до трети самых дешёвых покрышек. А это, в свою очередь, неизбежно потянет за собой общий рост цен. В среднем сегменте, правда, динамика будет более спокойной – повышение там, скорее всего, уложится в рамки обычной инфляции. Зато премиум-класс продолжает дорожать уверенными темпами: с января 2025 по январь 2026 года всесезонные модели этой категории прибавили более 10%, и тренд сохраняется.

Интересно, что на фоне общего подорожания автовладельцы всё чаще присматриваются к восстановленным изделиям. У бренда Cordiant, к примеру, на долю такой продукции приходится почти 70% продаж – цифра, которая говорит сама за себя.

Впрочем, у новой инициативы есть и другая сторона. Как отмечает Серебряков, ужесточение норм по полициклическим ароматическим углеводородам (ПАУ) может сыграть на руку местным производителям. Запрет способен вытеснить с рынка дешёвый импорт с высоким содержанием вредных веществ, освободив нишу для отечественных компаний.