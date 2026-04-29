Пять минут проверки сэкономят часы в дороге: полезные советы перед майскими

Минтранс РФ дал рекомендации автомобилистам перед майскими праздниками

В преддверии майских праздников Минтранс РФ обратился к водителям с рядом практических советов. Ключевые рекомендации касаются подготовки автомобиля, планирования маршрута и внимательного отношения к прогнозу погоды. В министерстве подчеркнули, что пиковые нагрузки на дорогах ожидаются вечером 30 апреля, утром 1 мая, а также вечером 3 мая.

«Перед дорогой обязательно проверьте уровень жидкостей, свет, тормоза, давление и состояние протектора шин. Пять минут проверки могут сэкономить часы в пути», – говорится в сообщении.

Не стоит забывать и об обязательном наборе в машине: аптечка, знак аварийной остановки и огнетушитель. Кстати, пригодится и фонарик с зарядкой для телефона, а также вода, небольшой перекус и сменная одежда по погоде. Перед выездом специалисты советуют проверить документы, свериться с прогнозом по маршруту и не забыть зарядить навигатор.

Особое внимание – безопасности пассажиров. Если по возрасту и росту требуется детское кресло, ребенок обязательно должен находиться в нем. Взрослым же необходимо пристегиваться ремнями безопасности – и спереди, и сзади. Тяжелые сумки и вещи лучше надежно закрепить, чтобы они не создавали хаоса в салоне при резких маневрах.

На загруженных трассах водителям рекомендуют держать безопасную дистанцию и выбирать спокойный темп движения. Рискованные обгоны в такой ситуации могут обернуться серьезными проблемами.