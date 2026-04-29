Раскрыты сроки и причины очередного подорожания машин в России

Прогноз цен на автомобили в РФ на 2026 год: что будет с рынком в ближайшее время

Покупателям, которые откладывают приобретение машины, стоит поторопиться – по мнению аналитиков, цены на автомобили в России в ближайшее время могут серьёзно подскочить. Причина кроется сразу в нескольких факторах, которые наложились друг на друга.

Во-первых, свою роль играет курс валют: рубль нестабилен, а большинство комплектующих и машин импортируется. Во-вторых, с 1 июля меняются правила утильсбора и растут ставки по кредитам. Всё это, по словам экспертов, неизбежно давит на конечную стоимость транспорта.

Кстати, дилеры уже начали корректировать прайсы. В салонах признаются: спрос пока держится на уровне, но если цены вырастут ещё на 5-10%, покупателей станет заметно меньше. Причём речь идёт как о новых иномарках, так и о подержанных вариантах.

Параллельно ситуацию осложняет дефицит некоторых популярных моделей. Логистические цепочки ещё не до конца восстановились, а заводы внутри страны не могут закрыть все потребности рынка. Правда, эксперты ждут, что ситуация выровняется к концу года.

Что касается конкретных цифр, то пока никто не берётся называть точные суммы. Однако общий посыл однозначен: в ближайшие три-четыре месяца цены точно не упадут – скорее наоборот.