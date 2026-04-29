Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Больше всего денег в марте россияне потратили на легковушки старше 10 лет
Исследование: в марте 2026 года россияне купили...
Атом
Оправданы ли риски покупки первого российского электромобиля за 3 млн рублей?
Эксперт Николаев: массовым продуктом Атом...
В России продают культовый Мустанг с минимальным пробегом
В Новосибирске на продажу выставили хорошо...

Раскрыты сроки и причины очередного подорожания машин в России

Прогноз цен на автомобили в РФ на 2026 год: что будет с рынком в ближайшее время

Покупателям, которые откладывают приобретение машины, стоит поторопиться – по мнению аналитиков, цены на автомобили в России в ближайшее время могут серьёзно подскочить. Причина кроется сразу в нескольких факторах, которые наложились друг на друга.

Во-первых, свою роль играет курс валют: рубль нестабилен, а большинство комплектующих и машин импортируется. Во-вторых, с 1 июля меняются правила утильсбора и растут ставки по кредитам. Всё это, по словам экспертов, неизбежно давит на конечную стоимость транспорта.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Почему налог на машину считают по лошадиным силам, а не по крутящему моменту?

Кстати, дилеры уже начали корректировать прайсы. В салонах признаются: спрос пока держится на уровне, но если цены вырастут ещё на 5-10%, покупателей станет заметно меньше. Причём речь идёт как о новых иномарках, так и о подержанных вариантах.

Параллельно ситуацию осложняет дефицит некоторых популярных моделей. Логистические цепочки ещё не до конца восстановились, а заводы внутри страны не могут закрыть все потребности рынка. Правда, эксперты ждут, что ситуация выровняется к концу года.

Что касается конкретных цифр, то пока никто не берётся называть точные суммы. Однако общий посыл однозначен: в ближайшие три-четыре месяца цены точно не упадут – скорее наоборот.

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 31
29.04.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0