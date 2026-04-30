Новый кроссовер Mercedes-Benz — появится ли он в России?

На автосалоне Auto China 2026 представлен новый кроссовер Mercedes-Benz GLC

Компания Mercedes-Benz представила в Пекине кроссовер Mercedes-Benz GLC нового поколения.

Как «За рулем» сообщал ранее, машина построена на полностью электрической платформе MBEA с новой фирменной технологией EQ. Архитектура тут – 800-вольтовая, и всего 10 минут зарядки «закидывают» в батарею емкостью 94 кВт·ч сразу 303 километра пробега. Версий у нового GLC будет две: полноприводная GLC 400 4Matic с двумя моторами на 483 л.с. и GLC300+ с одним движком и задним приводом.

Как рассказал посетивший стенд Mercedes-Benz эксперт «За рулем» Александр Виноградов, полноприводная версия на одном заряде способна преодолеть 713 км. Причем для элекрички у GLC довольно высокая максимальная скорость в 210 км/ч. Каковы перспективы этой модели в России?