Надежный дизельный «рамник» Toyota вернулся в Россию с приятной ценой

Дизельную версию Toyota Fortuner продают в РФ с ценами от 4,55 млн рублей

Найти проверенный рамный внедорожник с мотором, попадающим под льготные ставки утильсбора, – задача вполне реальная. Особый интерес вызывает Toyota Fortuner, которая официально продавалась в нашей стране с 2017 по 2022 год. Сейчас же её везут в основном из ОАЭ.

Ключевой момент: под льготный утильсбор (всего 3400-5200 рублей) попадает самая популярная на данный момент версия. Речь о машине с 150-сильным дизелем 2GD-FTV объёмом 2,4 литра, классическим шестиступенчатым автоматом и подключаемым полным приводом Part-Time.

Минимальная цена на такой автомобиль – 4 550 000 рублей. За эти деньги его предлагают привезти под заказ во Владивостоке. Правда, это базовая комплектация: чёрный пластик в салоне, тканевые сиденья песочного оттенка, кондиционер вместо климат-контроля и пластиковый мультируль. Зато есть мультимедиа с большим сенсорным экраном, фронтальные подушки безопасности и ABS.

За 4 600 000 – 4 620 000 рублей новый Fortuner с таким же мотором можно заказать в Тюмени, Омске и Уфе. В Новосибирске и Благовещенске просят по 4 650 000 рублей. А вот в Твери за 4 680 000 рублей предлагают экземпляр посерьёзнее: кожаные сиденья, двухзонный климат-контроль, камера кругового обзора и электрорегулировки передних кресел.

В Находке за 4 750 000 рублей доступна ещё более укомплектованная версия – с кожаным мультирулём. Похожий вариант, но с тканью в салоне, в Тюмени оценили в 4 880 000 рублей, а в Санкт-Петербурге – в 4 950 000 рублей. Вообще, 150-сильные дизельные внедорожники готовы доставить в Казань, Самару, Воронеж, Волгоград и Ростов-на-Дону.

Интересно сравнить с конкурентами. Например, рестайлинговый Haval H9 2026 года выпуска стоит от 4 799 000 до 5 299 000 рублей. Корейский KGM Rexton обойдётся минимум в 5 590 000 рублей, даже с учётом приличной скидки.

Что касается машин в наличии, то их совсем немного. Самый доступный вариант нашли в Красноярске: Fortuner с кожаным салоном, но обычным кондиционером и пластиковым рулём оценили в 4 899 000 рублей. В Москве за 5 500 000 рублей продаётся экземпляр с кожаным мультирулём и двухзонным климат-контролем.

Версия с 2,7-литровым 166-сильным атмосферником 2TR-FE (тоже в паре с автоматом и полным приводом) встречается реже. В Карабулаке (Ингушетия) такой Fortuner стоит 5 950 000 рублей, а во Владивостоке под заказ – от 6 535 000 рублей.

В Грозном и Нижнем Новгороде есть в продаже и 200-сильные дизельные модификации с мотором 1GD-FTV объёмом 2,8 литра. В столице Чечни цена – 7 399 000 рублей, а в Нижнем Новгороде – 7 500 000 рублей.