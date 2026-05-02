Полтора часа непрерывного дрифта: электрокар установил необычный рекорд Гиннесса

XPeng P7 установил рекорд Гиннесса, проехав 74 км в дрифте на мокрой дороге

Глава XPeng Motors Хэ Сяопэн поделился новостью о необычном достижении: обновлённый XPeng P7 официально засветился в Книге рекордов Гиннесса. Речь идёт о самом продолжительном дрифте на мокрой дороге среди электрических моделей – автомобиль проскользил в управляемом заносе 73,594 километра.

Заезд растянулся на целых 1 час 33 минуты. За это время машина накрутила 216 кругов на специальном полигоне в Сучжоу. Покрытие там было необычным – мокрая керамика с коэффициентом сцепления около 0,3, что имитирует поведение на льду или укатанном снегу. В XPeng подчёркивают: главной целью испытания была проверка шасси, электроники и общей устойчивости авто, когда сцепление с дорогой практически пропадает.

Зачем всё это было нужно?

Правда, в компании отмечают, что новый P7 оснащён системой активной безопасности AES, которая специально заточена под скользкие покрытия и помогает водителю при экстренных манёврах. Так что рекорд – это ещё и демонстрация возможностей этой технологии.

Реакция коллег по цеху не заставила себя ждать. Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь публично поздравил XPeng, написав в соцсетях короткое, но ёмкое: «Отлично! Поздравляю!». К слову, ранее XPeng уже представила модель P7+ 2026 года, которая доступна как в чисто электрической версии, так и в гибридной, с запасом хода до 725 и 1550 км по циклу CLTC соответственно.