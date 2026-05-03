Volkswagen выпустил новую версию популярного хэтчбека с приличным запасом хода
Немецкий автоконцерн официально представил обновлённую версию своего электрического хэтчбека. Модель ID.3 Neo приходит на смену предшественнику, получив кардинально другой дизайн, переработанный салон и более серьёзные характеристики.
Машина выдержана в новом фирменном стиле Pure Positive. Инженеры изменили переднюю часть, установили другую оптику, а также добавили светящийся логотип. Многие кузовные элементы, включая спойлер, крышу и крышку багажника, теперь окрашены в один тон с кузовом.
Что касается интерьера, тут тоже хватает нововведений. Водителя встречает обновлённый мультируль, а приборная панель и центральный дисплей стали крупнее – 10,25 и 12,9 дюйма соответственно.
Моторная гамма включает сразу несколько вариантов. Самый доступный электромобиль оснащён 170-сильным двигателем и батареей на 50 кВт·ч. Средние версии выдают 190 «лошадей» с аккумулятором 58 кВт·ч, а топовая модификация и вовсе развивает 231 силу и оснащается блоком на 79 кВт·ч.
Именно благодаря последней установке достигается внушительный показатель автономности. По циклу WLTP производитель заявляет до 630 километров пути без необходимости заезжать на зарядку – это один из лучших результатов в классе.
Приём предзаказов стартует уже сегодня, 16 апреля. Первые товарные машины доберутся до своих владельцев, по предварительным данным, в середине лета – поставки запланированы на июль.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках