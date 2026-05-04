Появились подробности о новом добротном кроссовере известной в России марки

За 20 часов предпродаж в Китае поступило 20 тысяч заказов на Voyah Taishan X8

Voyah раскрыла свежие данные о флагманском кроссовере Taishan X8, дебютировавшем на Пекинском автосалоне. Результат старта предзаказов впечатляет: за первые 20 часов набралось 20 тысяч заявок, причём 15 тысяч из них оформили всего за 53 минуты.

Пятиместный автомобиль, по заявлениям производителя, стал одним из самых вместительных в своём классе на китайском рынке. Его длина – 5200 мм, ширина – 2025 мм, высота – 1814 мм, а колёсная база достигает 3090 мм. Полезная площадь внутри – 6,1 квадратного метра. Задние кресла с функцией «нулевой гравитации» регулируются продольно на 200 мм и откидываются на 145 градусов. Если сложить сиденья, получается двухспальное место длиной 2,1 метра. В салоне также предусмотрено до 48 отсеков для мелочей. Объём багажника в стандартном положении – 1148 литров, при трансформации второго ряда – 2361. В Voyah подсчитали, что туда поместится до 11 крупных чемоданов.

Оснащение салона включает 10,25-дюймовую цифровую приборку, два 15,6-дюймовых дисплея – для мультимедиа и переднего пассажира, объединённых в один блок, плюс потолочный 21,4-дюймовый экран для пассажиров сзади. Работает всё на операционной системе Huawei Harmony OS с элементами искусственного интеллекта.

Силовая установка гибрида построена на двух электромоторах – на 204 и 313 лошадиных сил. К ним пристыкован 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 150 сил, который подзаряжает тяговую батарею ёмкостью 65 кВт·ч. Разгон до «сотни» занимает 5,5 секунды. Расход топлива, в зависимости от модификации, держится на уровне 6,5-6,8 л на 100 км. Энергопотребление – 21,5 кВт·ч на ту же дистанцию. На чистом электрике автомобиль проезжает 290 км, общий запас хода – 1200 км. Быстрая зарядка с 20 до 80% занимает всего 12 минут.

Технологии автономного вождения представлены системой Huawei ADS. В базе идёт 192-линейный лидар, опционально доступен 896-линейный. Пневмоподвеска – трёхкамерная адаптивная, с автоматической регулировкой демпфирования. Шасси – полноуправляемое: задние колёса поворачиваются до 8 градусов, радиус разворота – 5,4 метра.

Тем временем в России уже готовятся запустить продажи «обычного» Voyah Taishan, который отличается трёхрядным салоном.

Источник: Авто Mail
Лежнин Роман
Фото: Autohome
04.05.2026 
