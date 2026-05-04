Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
АВТОВАЗ отправил сотрудников в корпоративный отпуск

АВТОВАЗ ушел в плановый корпоративный отпуск до 13 мая

Коллектив АВТОВАЗа с 4 мая находится в едином корпоративном отпуске, который продлится до 13 мая включительно, сообщил председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев. В середине мая часть сотрудников АВТОВАЗа не выйдет на линию – персонал, который не участвует в модернизации оборудования и новых проектах, проведет 14 и 15 число в простое. Как отметил профсоюзный лидер, зарплата за эти дни за сотрудниками сохраняется.

На время майских праздников и корпоративного отпуска компания выделила более 530 млн рублей на подготовку к выпуску Lada Azimut (старт производства намечен на третий квартал 2026-го), обновление линии сборки семейства Niva и текущее обслуживание производственных мощностей. Всего на заводе запланировано свыше 15 тысяч рабочих операций – их общая трудоемкость оценивается в 110 тысяч человеко-дней.

С 14 мая начнется поэтапный запуск тех линий, которые не затронуты модернизацией и были остановлены на время корпоративного отпуска. Работы по запуску планируют завершить к 18 мая.

Кстати, график корпоративных отпусков в этом году немного скорректировали: дни отдыха перенесли с 29-30 декабря на 12-13 мая. Изначально же отпуск на заводе был назначен на 4-8 мая.

Какие цели ставит завод на 2026 год

Производственный план на 2026 год уже утвержден – 400 тысяч автомобилей Lada. Из них 370 тысяч машин рассчитывают продать на внутреннем рынке (это на 9,3% больше, чем годом ранее), а 30 тысяч – отправить на экспорт.

Впрочем, гендиректор компании Максим Соколов заметил: план – вещь подвижная. В зависимости от ситуации на авторынке его могут пересмотреть как в сторону увеличения, так и в сторону снижения.

Источник:  Интерфакс
Ушакова Ирина
Количество просмотров 98
04.05.2026 
