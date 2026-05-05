Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Названы самые экономичные кроссоверы Toyota

Topspeed перечислил 10 самых экономичных кроссоверов Toyota в 2026 году

Эксперты профильного портала Topspeed выяснили, как сильно японский производитель продвинулся в области экономии топлива. Toyota стала первым крупным брендом, который поставил гибридные установки почти во все свои модели – и это дало ощутимый результат.

Бесспорным чемпионом по скромному аппетиту оказался RAV4 Hybrid. В смешанном режиме этот кроссовер расходует всего 5,35 литра на сотню километров.

Практически вровень с ним идёт Corolla Cross Hybrid – 5,6 литра. Хотя машина компактнее, её пространство внутри удивляет: если сложить задние сиденья, получается 623 литра для груза. Для сравнения – это больше, чем у седана Corolla, и больше, чем у хэтчбека.

Третью строчку занял подзаряжаемый RAV4 Plug-in Hybrid. В комбинированном режиме он укладывается в 6,2 литра, а на чистой электротяге может проехать порядка 84 километров.

Любопытно, что точно такой же расход у премиального Crown Signia. Кроссовер, заменивший Venza, предлагает кожу в салоне, два дисплея на 12,3 дюйма и полный привод с гибридом мощностью 240 сил.

Grand Highlander Hybrid с расходом 6,5 литра – хороший вариант для семьи на семь мест. Правда, если взять модификацию Hybrid Max (крутящий момент – 542 Нм), то аппетит вырастет, зато груз можно будет буксировать до 2268 килограммов.

Highlander Hybrid отстаёт от «собрата» совсем немного – его 6,7 литра для трёхрядной машины тоже отличный показатель.

Среди чисто бензиновых версий неожиданный лидер – Corolla Cross. Двухлитровый атмосферник просит 7,35 литра. Кроссовер недавно слегка обновили: сменилась решётка радиатора, появился свежий цвет кузова и экран мультимедиа на 10,5 дюйма.

Потом идут два почти одинаковых по расходу негибрида – Highlander и Grand Highlander c 2,4-литровым турбомотором на 265 сил. Оба тратят по 9,8 литра.

Замыкает рейтинг возрождённый Land Cruiser с турбогибридом на те же 2,4 литра. Он потребляет 10,2 литра – для такого рамного внедорожника цифра вполне адекватная.

Источник:  Topspeed
Ушакова Ирина
Количество просмотров 497
05.05.2026 
Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+75