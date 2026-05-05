Volkswagen может потерять 15 млрд евро — как это скажется на цене машин?

Volkswagen грозит штраф 15 млрд евро за превышение норм выбросов CO2 в ЕС в 2025-2027 годах

Volkswagen оказался в центре нового громкого скандала, и на этот раз цена вопроса – 15 миллиардов евро. Именно такую сумму может составить штраф концерна за несоблюдение экологических норм Евросоюза по выбросам углекислого газа. Ситуация осложняется тем, что компания уже давно балансирует на грани: экономический спад, сокращение персонала и вынужденное сотрудничество с китайскими производителями на европейских заводах – всё это легло тяжёлым грузом на немецкого гиганта.

По данным источника ITHome, концерн рискует превысить установленные лимиты по CO в период с 2025 по 2027 год. Если это произойдёт, ежегодные потери от штрафов могут составить от трёх до пяти миллиардов евро. И вот что интересно: альтернатива – форсировать продажи электромобилей, – тоже не выглядит спасением. Прибыльность таких машин пока что намного ниже, чем у традиционных моделей с ДВС.

Помимо краткосрочных проблем, у Volkswagen есть и долгосрочная головная боль. Согласно требованиям ЕС, к 2030 году автопроизводители обязаны снизить вредные выбросы на 55% относительно уровня 2021 года, а к 2035-му – аж на 90%. По сути, это означает, что через девять лет на рынке не останется места для новых машин с чисто бензиновыми или дизельными моторами. Что будет после этого с большинством легендарных автоконцернов – большой вопрос, ответ на который пока не знает никто.