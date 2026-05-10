Россиян предупредили о штрафах за парковку возле водоемов

Юрист Свечников: Россиянам грозят штрафы за парковку у водоемов

Собираетесь на природу в майские? Тогда придётся хорошенько изучить карту местности и вспомнить региональные законы. Как пояснил старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова, юрист Владимир Свечников, привычная лесная дорога может оказаться территорией со строгим режимом, и вместо отдыха легко получить протокол.

По словам эксперта, первым делом нужно проверить статус участка через публичную кадастровую карту или сайты региональных министерств. Заповедники, национальные парки и памятники природы для частных авто закрыты – проехать можно только по специальной схеме и с пропуском. Если же лес обычный, ключевым фактором становится сезон. В пожароопасный период местные власти имеют право вводить временные запреты на въезд транспорта. Такая информация публикуется на сайтах регионального МЧС и управления лесного хозяйства, но в новостях появляется редко. Потому привычка лишний раз заглянуть на профильный портал перед выездом может уберечь от неприятностей.

А вот правила стоянки у воды. Свечников подчеркнул, что у реки длиной от 50 километров вдоль берега действует водоохранная полоса в 200 метров. Парковаться там разрешено исключительно на оборудованных площадках. За остановку прямо у воды выпишут штраф – это экологическое нарушение, протокол оформляет Росприроднадзор или полиция. Плюс газоны на опушках тоже под запретом: региональные кодексы считают травяным покровом любой участок, даже без ухоженного вида. Сумма взыскания для гражданина – 3-5 тысяч рублей.

Отдельный момент – барьеры и знаки. Если на въезде стоит шлагбаум, висит запрещающий знак или хотя бы цепочка с табличкой, их нужно выполнять буквально. Попытка проехать или встать рядом грозит не только штрафом, но и эвакуацией. А за работу тягача и хранение машины на спецстоянке придётся доплатить отдельно. Так что, как резюмировал юрист, лучше заранее спланировать маршрут и найти официальную стоянку, чем потом разбираться с административными делами.