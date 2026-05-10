Почему глубокая лужа – это скрытая угроза для авто
11 мая
Едете на юг на машине? Сделайте это перед выездом

Эксперты рассказали, как подготовить машину к дальней поездке летом

Вопреки картинкам из фильмов, дальняя поездка на авто летом – это не романтика, а экзамен для техники. Жара и пробки мигом выявляют все слабые места, особенно у современных машин с кучей электроники и пластика. Если не подготовиться, вместо моря вы рискуете изучить ассортимент придорожных сервисов в компании эвакуатора. К счастью, многих проблем можно избежать, если заняться машиной заранее.

Когда речь заходит о марш-броске на 2000 километров и больше, без ревизии подкапотного пространства не обойтись. Масло, антифриз и тормозная жидкость – вот три кита, на которых держится здоровье мотора.

Как справедливо заметил путешественник и член Русского географического общества Дмитрий Кашпоров, короткие поездки обычно не требуют ничего сверх стандартного ТО, но дистанция в 2000 км – это уже совсем другая история.

Первым делом осмотрите моторный отсек на предмет подтеканий. Коробка передач, рулевая рейка и система питания должны быть абсолютно сухими. Даже надежные машины не застрахованы от того, что жара разъест старые резинки.

«Перед поездкой необходимо проверить уровень всех жидкостей без исключения. При выявлении течей провести необходимые работы», – напоминает Кашпоров.

Состояние смазочных материалов тоже критично. «Если маслу или фильтрам осталось жить пару тысяч километров по регламенту – меняйте их сейчас. Высокие температуры и работа двигателя на пределе возможностей ускоряют деградацию смазочных материалов. Жара не прощает состояний "почти в норме"», – предупредил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Радиатор: уборка и термостат

Летом передняя часть авто превращается в коллекцию из тополиного пуха и раздавленных насекомых. Грязный радиатор теряет способность охлаждать, и мотор рискует «закипеть» уже в первой пробке. Чистка сот и проверка термостата – процедуры обязательные. Константин Ершов, специалист из ROSSKO, советует убедиться и в исправности вентиляторов. Если система даст сбой, вы получите перегрев и деформацию головки блока цилиндров.

Ещё один важный момент – ходовая часть. Любая вибрация в дальней дороге превращается в пытку для нервов и убивает ресурс деталей. Ступичные подшипники, сайлентблоки и пыльники шрусов должны быть в идеальном состоянии. Рваный пыльник в глухой местности – это приговор приводу, аналог которому в деревенском магазине вы вряд ли найдете.

«При выявлении течей жидкостей (коробка, рулевая рейка и т. п.) провести необходимые работы. Тормозные диски и колодки должны иметь достаточный остаточный ресурс, а при поездках свыше 5 тыс. км запасные колодки лучше иметь с собой», – рекомендует Дмитрий Кашпоров.

Про тормоза стоит сказать отдельно. «На трассе тормоза – это ваша жизнь. Если вы купили подержанное авто через сомнительные схемы перекупщиков, обязательно проверьте состояние трубок и шлангов. Микротрещины под давлением в жару становятся фатальными», – объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов. На серпантинах очень пригодится торможение двигателем, но для этого нужна свежая тормозная жидкость – она гигроскопична и при закипании образует паровые пробки.

Аккумулятор, шины и кондиционер

Распространенное заблуждение – что аккумулятор дохнет только зимой. Летом в пробках генератор крутится вяло, а кондиционер с музыкой высасывают из батареи последнее. На заведенной машине напряжение должно быть в пределах 13,8-14,4 В. Очистите клеммы и проверьте корпус на вздутия – в жару неисправная АКБ может просто «выкипеть». «Желательно иметь с собой запасной аккумулятор и/или бустер для возможности зарядить севший аккумулятор, зарядки для всех гаджетов, инвертер на 220», – советует путешественник.

Зимняя резина летом – это прямой путь к аварии. При +30°C «липучка» становится слишком мягкой, а тормозной путь вырастает на 5-8 метров. Протектор должен быть не меньше 3-4 мм, иначе в ливень случится аквапланирование. «Проверьте дату выпуска шин. Резина старше 5-6 лет рассыхается и теряет эластичность. В жару такая покрышка может расслоиться прямо на ходу. Обязательно проверьте давление в запасном колесе – про него вспоминают только в самый худший момент», – отметил в беседе с Pravda.Ru мастер шиномонтажа Артём Калинин.

Кстати, о давлении: качать шины лучше чуть слабее заводской нормы, на 0,1-0,2 бара. На раскаленном асфальте воздух расширяется, и после долгой поездки давление подскакивает на 0,3-0,4 бара – это добавляет жесткости и рискует повредить корд. Также не забывайте про балансировку: если руль бьет на 90 км/ч, страдает вся подвеска.

И последнее: климат-контроль. Запустите мотор, включите кондиционер на минимум и рециркуляцию. Через пару минут из дефлекторов должен пойти ледяной воздух. Если поток едва прохладный, пора заправлять фреон или чистить радиатор кондиционера. Также стоит задуматься о замене антифриза, если он не менялся более 3 лет или 60 тысяч километров – присадки со временем срабатываются, и он теряет свою эффективность.

Источник:  Pravda.Ru
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
10.05.2026 
