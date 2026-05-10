На рынок вышел самый мощный Toyota Land Cruiser 300: в чем его особенности?

Toyota представила в Австралии Land Cruiser 300 Hybrid мощностью 457 л.с.

Вслед за некоторыми рынками Восточной Европы и Ближнего Востока география продаж самого мощного в истории Toyota Land Cruiser расширилась на Австралию. Официальная премьера Land Cruiser 300 Hybrid состоялась именно там.

Новинка предлагается в двух исполнениях – спортивном GR Sport и более комфортном Sahara ZX. Под капотом у обеих версий стоит гибридная силовая установка i-Force Max, построенная на базе 3,5-литрового V6 с двойным турбонаддувом и дополнительным электромотором. Совокупная отдача – 457 лошадиных сил и 790 Нм крутящего момента. Для сравнения: это больше, чем у стандартного дизельного Land Cruiser 300, который и так считался весьма тяговитым.

Крутящий момент передаётся на все колёса через 10-диапазонный автомат и фирменную систему полного привода Toyota. У модификации GR Sport к тому же установлена доработанная подвеска и электронные блокировки дифференциалов – видимо, с расчётом на более серьёзное бездорожье. Ещё одна особенность гибрида – электрический усилитель руля, а также розетка в задней части с выходной мощностью 1500 Вт.

Гибридный Land Cruiser 300 на австралийском рынке будет предлагаться только в пятиместном варианте, никакого третьего ряда сидений не предусмотрено. Старт продаж намечен на середину нынешнего, 2026 года. Ценник кусается: за GR Sport просят от 113 тысяч долларов, за Sahara ZX – от 113,5 тысячи. Это примерно на 6 500 долларов дороже, чем стоят сопоставимые бензиновые версии с обычным V6.