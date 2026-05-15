Новая версия Omoda C5: главное отличие — под капотом

Новый кроссовер Omoda C5 может получить традиционный гибрид (HEV) с турбомотором

В скором времени кроссовер Omoda C5 может обзавестись традиционной гибридной версией с турбомотором. Близнеца этой модели для внутреннего рынка Китая уже заметили у местных дилеров. Появились первые подробности о силовой установке.

Omoda C5

Напомним, что Omoda – это суббренд концерна Chery, ориентированный в первую очередь на внешние рынки. В самом Китае те же автомобили продаются под материнским именем. Знакомый россиянам Omoda C5 там проходит под индексом Tiggo 5S. Бензиновая версия в Поднебесной оценивается от 79,9 до 89,9 тысячи юаней (0,87-0,98 млн рублей).

Сейчас Tiggo 5S в Китае доступен лишь с бензиновым мотором. Речь о связке 1,5-литрового двигателя (156 л.с.) и 6-диапазонного робота. Однако в ближайшем будущем линейку расширит традиционный гибрид. Спрос на такие машины в Китае начал расти из-за сокращения господдержки электрокаров и подзаряжаемых гибридов.

Omoda C5

Что такое традиционный гибрид? Это машина с мощным электромотором, но компактной батареей. От розетки её заряжать нельзя – накопление энергии происходит от ДВС и при рекуперации. Бензиновый двигатель тоже передаёт тягу колёсам, подключаясь в основном на средних и высоких скоростях.

Первые намёки на появление «сплава» Chery Tiggo 5S просочились ещё с закрытой презентации производителя. А затем выяснилось, что новинка уже успела доехать до некоторых дилерских центров. Представители портала Dongchedi организовали для такого автомобиля детальную фотосессию.

Внешность гибридной версии почти неотличима от знакомого россиянам Omoda C5. Та же раздельная оптика, прямоугольная «щель» на месте радиаторной решётки и молниеобразные фонари. Отличить новинку можно по уникальной раскраске 18-дюймовых колёс. Точные характеристики разработчики пока не раскрывают.

Кузов Chery Tiggo 5S имеет габариты 4540 х 1835 х 1588 мм при колёсной базе 2630 мм. Забавный момент: он оказался на 5 мм короче и на 11 мм уже российского Omoda C5. Визуально разницы нет, поэтому погрешность, скорее всего, объясняется методикой замеров. Снаряжённая масса гибридного Tiggo 5S HEV – 1567 кг. Это на целых 77 кг больше, чем весит переднеприводный бензиновый Omoda C5.

Omoda C5

Салон гибридной модели повторяет привычную компоновку: пять посадочных мест, здоровенный 15,6-дюймовый тачскрин, двухспицевый руль и селектор автомата на рулевой колонке. Передние кресла оснастили электроприводом, на потолке – люк.

Под капотом Chery Tiggo 5S HEV расположился 1,5-литровый турбированный двигатель серии SQRH. Данные моторы Chery разрабатывала специально для гибридных установок. Его пиковая отдача – 143 лошадиные силы, крутящий момент в 215 Нм доступен с 2500 до 4000 оборотов. Топливо – бензин с октановым числом 95 и выше.

На задней оси у кроссовера независимая подвеска, спереди – классический «МакФерсон». Привод – строго передний. Трансмиссия – 1-ступенчатая DHT. О характеристиках электродвигателя и ёмкости батареи пока молчок.

Впрочем, кое-какую информацию удалось добыть китайским источникам. По их данным, Tiggo 5S HEV может похвастаться тяговой батареей на 5,1 кВт·ч. Для традиционного гибрида это отличный показатель – обычно в таких системах ёмкость не превышает 1-2 кВт·ч.

Также сообщается, что в пару к двигателю подведут электромотор мощностью 204 л.с. и моментом 310 Нм. Аналогичный агрегат стоит на других «мягких» гибридах Chery, но там он работает в паре с атмосферниками. Динамические характеристики и данные о расходе топлива обещают раскрыть поближе к старту реализации.

Не исключено, что со временем модель с такой установкой появится на других рынках под вывеской Omoda C5. Особенно это актуально для регионов со слабой зарядной инфраструктурой. Вполне возможно, что новинка доберётся и до России.

На данный момент «обычный» Omoda C5 с бензиновым мотором продаётся в РФ по цене 2 349 000 – 2 879 000 рублей (без учёта спецпредложений). Он оснащён 1,5-литровым двигателем на 147 «сил» и 6-ступенчатым роботом на переднем приводе, а полноприводные версии комплектуются 7DCT.