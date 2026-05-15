Новая версия самого крутого «китайца» скоро появится в России

Li Auto привезет в Россию гибридный кроссовер L9 Livis нового поколения

Экспортная версия нового поколения флагманского кроссовера Li Auto L9 появится в России во второй половине 2026 года, сообщила пресс-служба марки. Кроссовер L9 Livis, предназначенный для российского рынка, щеголяет внушительным набором опций. К примеру, мастер-аккаунт можно будет зарегистрировать по электронной почте, а для зарядки предусмотрен европейский разъём CCS2, что явно упростит жизнь владельцам.

Li Auto L9

Навигационная система в машине использует локальные карты и умеет отображать дорожную обстановку в реальном времени. Вдобавок ко всему, производитель обещает встроить развлекательную экосистему с популярными в России стриминговыми сервисами и приложениями. Причём габариты у новинки впечатляют: 5255 мм в длину, 2000 мм в ширину и 1810 мм в высоту. В салоне вполне комфортно разместятся шесть пассажиров, а полная масса кроссовера достигает 3435 кг.

Роль генератора в этом автомобиле отдана новому двигателю L3E15CA, который Li Auto выпускает самостоятельно. Батарея ёмкостью 72,7 кВт·ч обеспечивает электрический запас хода по циклу WLTC в 340 км – для города этого более чем достаточно. В гибридном же режиме, по заявлениям создателей, L9 Livis способен преодолеть свыше 1500 км, что, согласитесь, звучит внушительно.

Li Auto L9