Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Московское метро получило праздничное оформление к своему 91-летию
15 мая
Московское метро получило праздничное оформление к своему 91-летию
Особое навигационное оформление получили 9...
Hongqi Golden Sunflower Guoya
15 мая
Hongqi в модели Golden Sunflower Guoya показал мощь V6 и V8 без турбоямы
В седане Hongqi Golden Sunflower Guoya появятся...
Более 100 человек заплатят штраф за безбилетный проезд в городском транспорте
15 мая
Более 100 человек заплатят штраф за безбилетный проезд в городском транспорте
132 безбилетника выявили контролеры на...

Новая версия самого крутого «китайца» скоро появится в России

Li Auto привезет в Россию гибридный кроссовер L9 Livis нового поколения

Экспортная версия нового поколения флагманского кроссовера Li Auto L9 появится в России во второй половине 2026 года, сообщила пресс-служба марки. Кроссовер L9 Livis, предназначенный для российского рынка, щеголяет внушительным набором опций. К примеру, мастер-аккаунт можно будет зарегистрировать по электронной почте, а для зарядки предусмотрен европейский разъём CCS2, что явно упростит жизнь владельцам.

Li Auto L9
Li Auto L9

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Подписка на Ладу – 40 тысяч в месяц! А сколько можно сэкономить?

Навигационная система в машине использует локальные карты и умеет отображать дорожную обстановку в реальном времени. Вдобавок ко всему, производитель обещает встроить развлекательную экосистему с популярными в России стриминговыми сервисами и приложениями. Причём габариты у новинки впечатляют: 5255 мм в длину, 2000 мм в ширину и 1810 мм в высоту. В салоне вполне комфортно разместятся шесть пассажиров, а полная масса кроссовера достигает 3435 кг.

Роль генератора в этом автомобиле отдана новому двигателю L3E15CA, который Li Auto выпускает самостоятельно. Батарея ёмкостью 72,7 кВт·ч обеспечивает электрический запас хода по циклу WLTC в 340 км – для города этого более чем достаточно. В гибридном же режиме, по заявлениям создателей, L9 Livis способен преодолеть свыше 1500 км, что, согласитесь, звучит внушительно.

Li Auto L9
Li Auto L9

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  «Российская газета»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Li Auto
Количество просмотров 7
15.05.2026 
Фото:Li Auto
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Lixiang L9

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв