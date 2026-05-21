Кемпер против автодома: битва комфорта и цены

Эксперты рассказали, что удобнее для путешествий по России – кемпер или автодом

Путешествия на колесах по России набирают обороты, но многие водители мучаются с выбором: взять компактный кемпер или основательный автодом?

Эксперты портала 110km.ru объяснили: от этого решения зависит не только удобство в дороге, но и кошелек.

Кемпер на базе фургона – настоящая находка для одиночек или пар, которые ценят мобильность. Такую машину легко припарковать в городе, она проедет под низкими мостами и расходует меньше топлива. Однако за маневренность приходится платить: спальное место каждый раз раскладывают из сидений, полноценной ванны нет, а зимой в салоне холодно.

Но обойдется кемпер – относительно недорого – от 20 до 40 тысяч евро в зависимости от состояния и комплектации. При этом расходы на топливо и обслуживание у кемпера ниже, а для оплаты платных дорог и паромов он приравнивается к легковому автомобилю.

Автодом с частично интегрированным кузовом и длиной от 6 метров – это уже другой уровень комфорта, это почти квартира на колесах.

Там есть отдельная кухня, туалет и стационарные кровати. Управлять им можно с обычными правами категории «B», но на узких улочках и парковках придется попотеть. Даже подержанный экземпляр стоит от 25 тысяч евро, плюс выше траты на страховку и обслуживание.

Таким образом, если вы планируете короткие спонтанные вылазки вдвоем, кемпер станет идеальным компромиссом. Для долгого семейного вояжа с детьми лучше выбрать просторный автодом – там не нужно ничего раскладывать, а места хватит всем. Главное – помнить, что в сильные морозы оба варианта потребуют дополнительного утепления.