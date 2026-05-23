На рынке появится новый бренд гибридных кроссоверов: подробности

Xiaomi Auto запустит суббренд Sky Nomad для гибридных кроссоверов

Китайский автопром продолжает удивлять. Недавно стало известно о планах по созданию ещё одной автомобильной марки – игроков на этом рынке становится всё больше.

Официальных заявлений пока немного, но, по данным инсайдеров, проект находится в активной стадии разработки. Компания, стоящая за новым брендом, уже имеет опыт в производстве автомобилей и комплектующих. Причём речь идёт не о стартапе, а о серьёзном игроке с финансированием.

Какие модели войдут в линейку – пока загадка. Однако эксперты предполагают, что ставка будет сделана на электромобили и гибриды. Это вполне логично, учитывая общемировой тренд на электрификацию и агрессивную поддержку «зелёного» транспорта в самом Китае.

В реальности, создание новой марки – не просто маркетинговый ход. Это возможность занять нишу между бюджетными и премиальными брендами, которые уже перенасытили рынок. По сути, китайские корпорации ищут свежие форматы для привлечения молодой аудитории.

Правда, аналитики предупреждают: конкуренция в сегменте сейчас колоссальная. Чтобы выделиться, новому бренду придётся предложить не просто качественный продукт, а что-то действительно прорывное – от уникального дизайна до передовых технологий автопилота.

Пока же остаётся ждать официальной презентации. Ожидается, что первые подробности о названии и модельном ряде появятся до конца года.