Что делать, если стало плохо за рулем в жару?

Тепловой удар в автомобиле: первая помощь водителю и пассажирам в салоне

Жара в салоне автомобиля способна превратить обычную поездку в угрозу для жизни. Причем тепловой удар может случиться как с водителем, так и с пассажирами – и последствия порой наступают стремительно. Главная проблема в том, что за рулем человеку сложнее вовремя заметить ухудшение состояния, ведь внимание сосредоточено на дороге.

Первые признаки перегрева организма – это сильная головная боль, внезапная слабость и головокружение. Нередко появляются тошнота, потемнение в глазах и учащенное сердцебиение. Если водитель почувствовал что-то подобное, первое и самое важное правило – немедленно остановиться в безопасном месте, включив аварийную сигнализацию. Дальше двигаться нельзя ни в коем случае.

Что касается помощи, то пострадавшего нужно как можно скорее вывести из машины и переместить в тень или прохладное помещение. Оптимально – уложить человека на спину, приподняв ноги, чтобы улучшить приток крови к голове. Стоит снять лишнюю одежду, ослабить галстук и ремень, а на лоб и запястья приложить что-то прохладное – смоченное полотенце, бутылку с водой, пакет со льдом.

В салоне автомобиля при этом обязательно открыть все двери или хотя бы окна для доступа свежего воздуха. Если тепловой удар случился у пассажира, а водитель еще в состоянии управлять, нужно как можно быстрее доехать до ближайшего места, где можно оказать полноценную помощь.

В реальности многие недооценивают опасность, хотя статистика говорит сама за себя. По данным МЧС, даже 15-20 минут в закрытом автомобиле под солнцем могут привести к критическому перегреву. Особенно уязвимы дети и пожилые люди – у них терморегуляция работает хуже.

Чтобы минимизировать риски, эксперты советуют всегда иметь в машине запас питьевой воды без газа, использовать солнцезащитные шторки и не оставлять никого в салоне даже на пару минут. Если кондиционер не справляется или сломался, лучше на время прекратить поездку, чем доводить себя до обморока за рулем.