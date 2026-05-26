Как удобнее всего путешествовать семьям с детьми? Ответ эксперта

Автомобиль признан лучшим транспортом для путешествий с детьми

Большие семьи, планирующие отдых, всё чаще отказываются от поездов и самолётов в пользу личного авто.

Одиночным путешественникам или парам такие поездки обходятся проще, а вот компаниям из трёх и более человек уже стоит присмотреться к автомобильному варианту. Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян разложил всю логику такого выбора.

Специалист обратил внимание на главный аргумент – цену. Покупать, скажем, пять билетов на рейс в один конец сегодня неоправданно дорого, хотя раньше многие закрывали на это глаза. По словам эксперта, гораздо разумнее загрузить вещи в багажник, посадить всех в салон и отправиться своим ходом: из Москвы, к примеру, доехать до Крыма, Сочи, Анапы, Татарстана или Санкт-Петербурга. И никакой привязки к расписанию, между прочим.

Мкртчян также уточнил, что на месте путешественников ждут вполне адекватные цены на проживание. В Краснодарском крае сейчас реально снять номер в отеле «три звезды» с системой «всё включено» всего за 12 тысяч рублей в сутки на всё семейство. За эти деньги, кстати, дают и завтрак, и обед, и ужин – так что голодным точно никто не останется. По сути, это получается и удобнее, и заметно дешевле, чем кормить и размещать такую ораву по отдельности.

