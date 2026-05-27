Названы три правила для проведения досмотра автомобиля патрулем ГИБДД

Автоюрист Смирнов: Сотрудники ДПС могут путать осмотр и досмотр автомобиля

Даже инспекторы ДПС порой допускают ошибки, вводя водителей в заблуждение: одно дело – когда просто смотрят на машину, и совсем другое – когда требуют открыть её и показать содержимое, отмечает автомобильный юрист Сергей Смирнов.

«Досмотр проводят крайне редко. Инспекторы часто говорят автовладельцам, что проводят осмотр, а не досмотр. При этом просят открыть машину, показать, что лежит в бардачке, – а это уже юридически считается досмотром», – указал Смирнов.

Чем отличается одно от другого? Если инспектор хочет проверить машину по всей строгости закона, он в обязательном порядке составляет протокол. Кроме того, ему нужны двое понятых – правда, если ведётся видеосъёмка, то обойтись можно без свидетелей, просто запись процесса на регистратор. Без этих формальностей любые требования открыть багажник или бардачок – это, по сути, незаконный досмотр.

На деле многие водители сталкиваются с тем, что после отказа выполнять требования без документов интерес у инспекторов резко пропадает. Стоит только чётко сказать, что вы не против проверки, но настаиваете на оформлении всех бумаг по регламенту, как вопрос снимается сам собой.