Новый седан надежной немецкой марки вышел в продажу: называем цены

В РФ в продаже появился седан Volkswagen Lavida Pro по цене от 1,7 млн рублей

Volkswagen Lavida Pro, выпускаемый на совместном предприятии SAIC-Volkswagen и доступный на китайском рынке, снова появился в продаже в России.

На данный момент автомобили 2026 года можно приобрести только по предзаказу, начиная от 1 690 000 рублей. По сути, это тот же Passat, только для китайского рынка. Несмотря на другую внешность, фирменные черты немецкого седана всё равно бросаются в глаза.

Самый бюджетный вариант из ближайших поставок нашелся у частного продавца во Владивостоке. Судя по снимкам в объявлении, покупателю достанется белая машина с тканевым салоном, мультирулём, люком на крыше и целым набором опций вроде климат-контроля, бесключевого доступа и кнопки запуска двигателя.

Московский дилер просит за такую же модель уже на 200 тысяч больше – 1 890 000 рублей. Интересно, что отличий по оснащению, судя по всему, почти нет.

Что под капотом?

Вне зависимости от продавца, все заявленные машины комплектуются одинаково – 1,5-литровым бензиновым мотором на 110 лошадиных сил. Работает он в паре с «классикой» – 6-ступенчатым автоматом Aisin. Кстати, растаможить седан можно по сниженной ставке утильсбора.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Китае презентовали седан Deepal L06 по цене Лада Веста в дорогих комплектациях.