Интересная для России новинка Пекинского автосалона 2026

В Китае презентовали седан Deepal L06 по цене Лада Веста в дорогих комплектациях

На китайских моторшоу всё меньше незнакомых нам названий и моделей, хотя темп выдачи новинок не снижается. В следующем году в Китае попадут под запрет выдвижные дверные ручки: в экстренной ситуации очевидцам и спасателям зачастую невозможно попасть в салон. Новинки на большинстве стендов уже красуются нормальными ручками под нижний или естественный хват. По мне, машины с ними стали даже красивее.

Вводят требования и к набору функций, для которых обязательны физические кнопки и переключатели: аварийка, стеклоподъемники, дворники, поворотники, звуковой сигнал. Заглядывая в салоны, убедился, что ряд брендов нормы решили перевыполнить: снова вижу круглые рукоятки громкости и клавиши климат-контроля. Одобряю!

Если технологическими изысками Китай удивляет неизменно, то дизайнерское разнообразие сошло на нет. Полное ощущение, что в стране на государственном уровне установили «икону стиля» для каждого сегмента.

Задумали большой гибридный кроссовер? Срисовывайте с Li. Спортивный седан или универсал – с Porsche Taycan. Для дизайнеров минивэнов давно существует только Toyota Alphard. Брутальные кроссоверы и внедорожники последние годы брали за образец Land Rover Defender, но, похоже, теперь переключились на последний Land Cruiser Prado.

Deepal L06

Седан Deepal L06 длиной 4830 мм с колесной базой 2900 мм, как и многие новинки, предлагается в виде чистого электромобиля и подключаемого гибрида.

В первом случае единственный электромотор на 272 л. с. установлен сзади. Запас хода – 560 или 670 км в зависимости от батареи. В гибридном варианте двигатель выдает 238 сил, а за зарядку батареи отвечает 98‑сильный бензиновый атмосферник. На электричестве можно проехать до 240 км, а общий запас хода приближается к 1500 км.

Необычных черт у L06 хватает. Лидар, поставляющий данные для систем активной безопасности, входит в базовую комплектацию – на всех китайских машинах его монтируют в крышу над лобовым стеклом.

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Также в обязательное оснащение включили проекционный дисплей виртуальной диагональю 50 дюймов с дополненной реальностью вместо традиционной комбинации приборов и выдвижное заднее антикрыло на манер спорткаров.

За доплату поставят адаптивные амортизаторы с магнитореологической жидкостью. Выполненные по технологии GM, они способны перенастраивать степень демпфирования до 1000 раз в секунду.

Было бы любопытно испытать, как они работают в китайской реализации. Шансы на это есть: линейка Deepal уже запущена на российском рынке. До конца года в ней будет три модели, а в 2027‑м, глядишь, дойдет очередь и до «шестерки».

В Китае Deepal L06 продается примерно за те же деньги, что у нас стоит Лада Веста в дорогих комплектациях.

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