Личный опыт: как привезти некитайскую машину из Китая?

Выгодно ли привозить некитайский автомобиль из Китая? О личном опыте рассказывает автомобилист, который недавно стал обладателем китайского Volkswagen T-Roc.

Верховный суд России разрешил не возить с собой полис ОСАГО на бумаге, если он оформлен в электронном виде

В суд обратился водитель из Свердловской области, которого два года назад на 500 рублей оштрафовал инспектор ДПС за отсутствие бумажного полиса. При этом полис был оформлен, но инспектор оказался непреклонным. Водитель обжаловал штраф, дойдя до Верховного суда. Тот подтвердил, что в действиях водителя отсутствует состав административного правонарушения.

20 июля, в день 60-летия АВТОВАЗа, с конвейера сошла первая модернизированная Лада Нива Легенд

Внедорожник получил 350 новых деталей. Двигатель объемом 1,8 л выдает 90 «лошадей». Новый мотор тяговитее предшественника: максимальный крутящий момент вырос на 24 Нм. Причем 80% крутящего момента достигается уже на тысяче оборотах. Впервые на классической Ниве применены элементы кузова из двусторонней оцинкованной стали. Опять же впервые появилась фронтальная подушка безопасности водителя.

В Россию начали завозить седан Nissan Sylphy Classic

Это второе поколение модели, которое выпускают в Китае. Цены во Владивостоке — от 1 450 000 рублей. Это дешевле Весты с вариатором, Changan Alsvin и Belgee S50. Под капотом — 1,6-литровый атмосферный мотор мощностью 116 л.с.Чуть дороже Nissan Sylphy Classic стоит на Дальнем Востоке Nissan Qashqai Glory, который тоже везут из Поднебесной. Цена — от 1 660 000 рублей. За эти деньги покупатель получает переднеприводный кроссовер с 2,0-литровым атмосферным мотором в 140 л.с. и вариатором Xtronic. Получается, что китайско-российские конкуренты: Tenet T4, Geely Coolray, Changan CS35 Max — дороже почти на миллион.

Депутаты из ЛДПР предложили приостановить действие утильсбора до 1 января 2030 года для повышения доступности автомобилей и стабилизации цен

Представители партии считают, что утилизационный сбор превратился в очередной способ отъема денег у населения и сделал покупку собственной машины роскошью.

Кроссовер Лада Азимут успешно прошел серию краш-тестов в рамках государственной сертификации

Результаты ударных испытаний показали, что новая модель выполняет национальные требования по пассивной безопасности с значительным запасом.