Жара, песок и соль: как не убить шины за отпуск

Эксперт Пархомчук рассказал, как позаботиться о шинах в путешествии

Летнее путешествие может стать для шин серьезным испытанием – учитывая, что большую часть времени вы катаетесь по городу, воздействия их ждут совсем нетипичные.

Меж тем, простые рекомендации помогают сохранить эксплуатационные характеристики шин и продлить их срок службы. «За рулем» узнал, что делать, чтобы летние шины служили долго. Главное в том, чтобы учесть несколько моментов: принять во внимание высокую температуру воздуха и асфальта в сочетании с высокими скоростями на трассе, а также тот факт, что следить за шинами предстоит как до путешествия, так и уже в его процессе.

Эксперт Ikon Tyres рассказал, как позаботиться о шинах при дальнем путешествии, чтобы сохранить их ресурс и обеспечить безопасность на дороге.

Александр Пархомчук, технический эксперт Ikon Tyres:

– Во-первых, важна подготовка к путешествию. Перед поездкой необходимо обязательно проверить состояние шин, в том числе остаточную глубину рисунка протектора, а также позаботиться об оптимальном уровне внутреннего давления. Важно скорректировать давление в соответствии с рекомендациями автопроизводителя, а также с учетом загрузки автомобиля. Информацию об оптимальных показателях можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля, на лючке бензобака, а также на стойке у водительской двери.

Игнорирование рекомендаций влияет на безопасность. Проверять давление желательно не только на старте, но и в процессе путешествия. Современные системы прямого контроля давления существенно упрощают эту задачу, однако визуальный осмотр состояния шин и периодический ручной замер остаются самым надёжным методом.

Во-вторых, внимание к температурному режиму. При дальних поездках и движении на высокой скорости с полной загрузкой автомобиля шины закономерно нагреваются – это нормальный рабочий процесс. Современные легковые шины спроектированы таким образом, чтобы выдерживать длительные температурные нагрузки без потери эксплуатационных свойств при условии правильно выставленного давления.

Чтобы избежать переутомления за рулём, а также дополнительно оценить техническое состояние автомобиля и шин, рекомендуется делать периодические остановки. Если вы чувствуете посторонние запахи или ощущаете нехарактерный жар от элементов подвески автомобиля, это может говорить о неисправности тормозной системы, ходовой части авто или некорректного давления в шинах.

Песок, грунт и грязь могут скрывать повреждения в их начальной фазе

И в-третьих, защита от опасного воздействия. Если маршрут пролегал по прибрежным территориям или непосредственно к морю, шины неизбежно контактировали с солёной водой. Соль действует на резиновую смесь агрессивно – она способна оказать влияние на защитный слой резиновой смеси, а также ускорить окисление под действием УФ-излучения. Кроме того, при наличии скрытых микроповреждений, будь то неглубокий порез или трещина в защитном слое, солевой раствор способен проникнуть к металлокорду и запустить процесс коррозии. Поэтому по возвращении с побережья настоятельно рекомендуется тщательно промыть шины, а также элементы подвески автомобиля обильным количеством пресной воды.

Любителям активного отдыха на природе стоит помнить, что плотный слой грунта и грязи может маскировать серьёзные повреждения – боковые порезы, грыжи и деформации каркаса. После преодоления бездорожья обязательно следует очистить колеса от загрязнений и провести детальный визуальный осмотр на наличие вздутий, инородных предметов и глубоких порезов. Обнаруженные на этом этапе дефекты позволят своевременно обратиться в шинный сервис и избежать внезапных неприятностей на дороге.