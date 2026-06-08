Дешевле купе, комфортнее плацкарта — РЖД показали абсолютно новый вагон

РЖД показали капсульный вагон габарита «Т» с индивидуальными шторками

Первый в своем роде капсульный вагон габарита «Т» от РЖД обещает изменить представление о плацкарте. Конструкторы сделали серьёзный шаг в сторону приватности: каждое место теперь изолировано плотной шторкой, а спальные зоны стали заметно просторнее.

Прибавка в габаритах оказалась внушительной – ширина увеличилась на 28 см, длина – на 73 см. Поперечные полки выросли до 189,1 см в длину и 62,7 см в ширину. Продольные – до 187,5 см и 58,5 см соответственно. Высоким пассажирам больше не придётся поджимать колени во сне, что особенно важно для ночных рейсов.

Капсульный вагон габарита «Т»

Вместо стандартных 54 мест в новом исполнении их стало 58. При этом каждый пассажир получает персональный набор удобств: розетку 220 В, USB-порт, светильник, столик для верхней полки и отдельный воздуховод. В санитарной зоне оборудованы два туалета и душевая кабина – роскошь, ранее доступная лишь в купе повышенной комфортности.

Когда поезда нового типа выйдут на линии? Первый рейс свяжет Москву и Санкт-Петербург уже в этом году. К 2028 году компания планирует запустить их на всех загруженных направлениях. А с 2027 года начнётся массовая закупка таких плацкартных вагонов для самых востребованных маршрутов.

Главные плюсы – тишина, личное пространство, возможность принять душ и вытянуть ноги. Особенно это оценят одиночные путешественники, которые устали от шумного плацкарта, но не готовы переплачивать за купе.

Впрочем, есть и нюансы. Капсулы подходят не всем: семьи с детьми, компании или пассажиры с большим багажом по-прежнему будут пользоваться привычными плацкартами и купе. Новый формат – это скорее дополнение, а не замена.

Практические советы: при движении поезда шторки лучше фиксировать, чтобы они не мешали соседям. Ценные вещи не стоит оставлять в открытых нишах. Перед использованием душа убедитесь, что дверь плотно закрыта и зафиксирована. А если у вас клаустрофобия, капсульный дизайн может вызвать дискомфорт – стоит учесть это до покупки билета.