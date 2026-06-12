Автоотпуск вошел в моду — количество дальних поездок взлетело на 52%

Каждый пятый россиянин колесит по стране ежемесячно, а рекордсмены едут в Магадан

Аналитики сервиса 2ГИС и отельного гиганта Отелло выяснили, как за последний год изменились привычки отечественных автопутешественников.

Оказалось, поездки на личном транспорте становятся настоящим трендом: с мая по сентябрь количество дальних маршрутов (длиннее 100 км за пределы региона) выросло сразу на 52% по сравнению с прошлым годом. Больше всего любят покорять трассы жители Москвы, Перми и Екатеринбурга.

Согласно опросу, 65% водителей относятся к таким выездам как к полноценному отпуску, а не просто к способу добраться до места. Каждый второй (54%) выбирается в дорогу 2-3 раза за год, а 20% делают это каждый месяц. Большинство предпочитают личный автомобиль (89%), хотя 22% уже присмотрелись к долгосрочной аренде каршеринга. Готовятся к путешествию тоже основательно: 80% прокладывают маршрут сами через геосервисы, а 16% доверяют планирование искусственному интеллекту.

Средняя дальность поездки по городам-миллионникам составляет 536 км, а среднее время в пути – от 5 до 8 часов. Чаще всего россияне уезжают из дома на 3-4 дня. Главные статьи расходов в дороге – это бензин (его назвали 80% опрошенных), еда (70%) и проживание (67%). Также путешественники тратятся на развлечения и платные дороги, а вот штрафы беспокоят лишь 3% водителей. Почти треть путешественников (30%) уложились в последней поездке в бюджет от 10 до 20 тысяч рублей на человека, хотя каждый десятый потратил не более 5 тысяч.

Ну а самые выносливые в этом году задали планку маршрутом Санкт-Петербург – Магадан протяженностью почти 11 тысяч километров. Такая дорога без учета сна занимает больше шести суток.

О том, как организовать такую поездку с комфортом, «За рулем» рассказал ранее.