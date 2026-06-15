Лого ЗаРулем
Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг

Секрет московского трафика: как грамотные решения ускоряют выделенные полосы

Максим Ликсутов: Москва повышает пропускную способность выделенных полос

Городские власти уже больше 15 лет активно внедряют выделенные полосы для общественного транспорта.

Секрет московского трафика: как грамотные решения ускоряют выделенные полосы

Общая длина таких участков перевалила за полтысячи километров. Если раньше их в основном тянули вдоль крупных вылетных магистралей, то сейчас взялись и за спальные районы – прокладывают на подходах к транспортным хабам и там, где могут возникать заторы.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

Секрет московского трафика: как грамотные решения ускоряют выделенные полосы

«По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать транспортную инфраструктуру столицы. Наши специалисты разработали несколько методик открытия выделенных полос. Это помогает создать приоритет для автобусов и электробусов без существенного влияния на общее движение. Сегодня по выделенным полосам проходят более 1 тыс. маршрутов наземного транспорта. Ежедневно ими пользуются миллионы пассажиров».

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В прошлом году такие полосы появились сразу на 27 отрезках. И, что интересно, на 15 из них скорость обычных машин осталась прежней, а еще на восьми – даже подросла.

Как специалистам удается ускорить трафик

Например, на Муравской улице применили хитрый маневр: выделенку оборвали за 70 метров до перекрестка с Пятницким шоссе. Взамен одной широкой полосы сделали две стандартные – для всех остальных. В итоге выиграли все: и автобусы, и легковушки, чья скорость взлетела на 16%.

Другой подход – работа с узкими местами. На Автозаводской улице было три полосы, которые перед Третьим транспортным кольцом сжимались до одной. Выделенку запустили в широкой части, выезд на магистраль не тронули. За счет того, что водители стали реже перестраиваться, пропускная способность выросла на 5%.

В некоторых случаях обошлись вообще без расширения дороги. На Неманском проезде раньше было только две полосы движения. После переразметки к ним добавили еще одну – специально для автобусов и парковки. И скорость личного транспорта, как выяснилось, ничуть не пострадала.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Дептранс
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram