Секрет московского трафика: как грамотные решения ускоряют выделенные полосы

Максим Ликсутов: Москва повышает пропускную способность выделенных полос

Городские власти уже больше 15 лет активно внедряют выделенные полосы для общественного транспорта.

Общая длина таких участков перевалила за полтысячи километров. Если раньше их в основном тянули вдоль крупных вылетных магистралей, то сейчас взялись и за спальные районы – прокладывают на подходах к транспортным хабам и там, где могут возникать заторы.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать транспортную инфраструктуру столицы. Наши специалисты разработали несколько методик открытия выделенных полос. Это помогает создать приоритет для автобусов и электробусов без существенного влияния на общее движение. Сегодня по выделенным полосам проходят более 1 тыс. маршрутов наземного транспорта. Ежедневно ими пользуются миллионы пассажиров».

В прошлом году такие полосы появились сразу на 27 отрезках. И, что интересно, на 15 из них скорость обычных машин осталась прежней, а еще на восьми – даже подросла.

Как специалистам удается ускорить трафик

Например, на Муравской улице применили хитрый маневр: выделенку оборвали за 70 метров до перекрестка с Пятницким шоссе. Взамен одной широкой полосы сделали две стандартные – для всех остальных. В итоге выиграли все: и автобусы, и легковушки, чья скорость взлетела на 16%.

Другой подход – работа с узкими местами. На Автозаводской улице было три полосы, которые перед Третьим транспортным кольцом сжимались до одной. Выделенку запустили в широкой части, выезд на магистраль не тронули. За счет того, что водители стали реже перестраиваться, пропускная способность выросла на 5%.

В некоторых случаях обошлись вообще без расширения дороги. На Неманском проезде раньше было только две полосы движения. После переразметки к ним добавили еще одну – специально для автобусов и парковки. И скорость личного транспорта, как выяснилось, ничуть не пострадала.

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