НПЗ разрешили выпуск бензина по стандартам Евро–3. Но особой маркировки не будет

Кадаков: российским НПЗ неофициально продлили «особые условия» на выпуск топлива

Чтобы бензин и солярка внезапно не пропали с АЗС, правительство временно разрешило промышленности откатиться на экологический уровень ниже.

Как стало известно источникам «Коммерсанта», речь идет о хитрости с маркировкой. Формально заводам позволили выпускать бензин класса Евро–5, однако с допусками показателей старого Евро–3.

Главное послабление коснулось содержания серы – вредного вещества, от которого страдают двигатели и экология. По правилам, в современном топливе ее должно быть не более 10 миллиграммов на килограмм. Теперь же заводам официально разрешили заливать в цистерны смесь с содержанием серы до 150 миллиграммов. Для дизеля планку и вовсе подняли до 350 миллиграммов.

Кроме того, производителям позволили увеличить долю ароматических углеводородов и активнее использовать октаноповышающие присадки, включая монометиланилин. Допускается и добавление этанола – до 5%. Такое топливо строго запрещено продавать за пределы стран Евразийского экономического союза: соседям его навязывать не будут, но для внутреннего рынка оно спасение от дефицита.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Старым Жигулям такой бензин не очень опасен. Но современным моторам повышенное содержание серы грозит проблемами – в частности, сера убивает каталитические нейтрализаторы. А монометиланилин (ММА, октаноповышающая присадка), который запретили в 2016 году, вредит и здоровью людей, и моторам.

Плохо, что такое топливо, судя по всему, будут продавать без какой-либо дополнительной маркировки. А кто из вас заглядывает в паспорт топлива в «Уголке покупателя» на АЗС? Надеюсь, мера временная и такого бензина не будет много.