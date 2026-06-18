В России появится новая марка автомобилей: какие машины будут продавать?

В России может появиться новый китайский автобренд Neus: подробности

В России, судя по всему, появится ещё один новый автомобильный бренд – Neus. Первой его моделью может стать кроссовер V27 от концерна Chery, который изначально готовили к выходу на наш рынок под маркой iCaur.

Стало известно, что петербургский завод холдинга «АГР» в Сестрорецке уже получил сертификаты на модель с индексом S5d – именно под этим кодом в Китае выпускается iCaur V27.

iCaur V27

Любопытно, что торговый знак Neus зарегистрировала в РФ компания «Этиджей Рус», которая связана с китайской Defetoo. Произошло это еще в начале 2025 года. Сейчас автомобиль на базе iCaur V27 проходит процедуру получения ОТТС – Одобрения типа транспортного средства, без которого легальные продажи в стране невозможны.

Официальный запуск iCaur V27 в Китае состоялся еще в марте. Тогда же объявили, что в 2026 году модель доберется и до России. У паркетника необычная силовая установка: бензиновый двигатель внутреннего сгорания тут работает исключительно как генератор, подзаряжая батарею, а за движение отвечает электромотор. Совокупная отдача системы достигает 455 лошадиных сил.