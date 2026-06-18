Из Москвы в Питер без остановок: перспективный кроссовер установил новый рекорд

Exlantix ET установил рекорд России и БРИКС по пробегу без дозаправки

Кроссовер Esteo Exlantix ET официально стал рекордсменом: гибрид проехал из Москвы в Санкт-Петербург без единой остановки на заправку или зарядку. Теперь эту модель можно купить в ESTEO Центр АвтоСпецЦентр Химки.

Организаторами масштабного заезда выступили премиальный бренд ESTEO и Т-Банк Авто. Мероприятие приурочили к открытию летнего уличного фестиваля Т-Двор в Северной столице. Старт дали 1 июня от штаб-квартиры T-Space в Москве, финиш – у Т-Хаба на Свердловской набережной. Вся дистанция – более 730 км. И все десять автомобилей Exlantix ET одолели ее без подпитки. Маршрут официально зарегистрировали в Книге рекордов России и международном реестре BRICS Record.

Почему это вообще возможно? Дело в конструкции. У гибрида два электромотора, 1,5-литровый турбодвигатель и генератор. Суммарная мощность выходит 469 лошадиных сил. Разгон до сотни – всего за 4,8 секунды. Батарея на 40 кВт·ч позволяет проехать до 180 км на чистом электричестве. А вот общий запас хода достигает почти 1200 км – впечатляющий показатель для такого класса.

Хотя, конечно, сама новость не только про рекордное расстояние. Дилерский центр в Химках, расположенный на Ленинградском шоссе (вл. 14, стр. 1), занимается продажей, техобслуживанием и кузовным ремонтом новых авто ESTEO. Плюс там есть отдел финансовых услуг – подберут кредит, оформят Каско и ОСАГО. Работает и программа trade-in.

Ольга Антюшина, Директор дивизиона АвтоСпецЦентр Химки:

– Esteo Exlantix ET доказал свою надежность, установив новый рекорд среди гибридных авто. Более 700 км пути без дозаправки – это подтверждение технологического лидерства и выдающейся автономности этого гибрида. Нам особенно приятно, что теперь каждый клиент ESTEO Центр АвтоСпецЦентр Химки может лично убедиться в совершенстве этой модели. Мы рады предложить автомобиль-рекордсмен всем, кто ищет для себя лучшее сочетание премиального комфорта и современных гибридных технологий.

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