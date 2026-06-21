Спальня на колесах — этот Фольксваген превратили в отель на двоих

Кемпер без кухни, но с кроватью, столом и климат–системой из фургона ID. Buzz

Volkswagen Commercial Vehicles предложил владельцам ID. Buzz необычную опцию – компактный пакет Good Night за 2600 евро.

Он превращает электромобиль в полноценное спальное место для двоих. В комплект входит раскладной каркас кровати с матрасом размером 1,0 на 1,2 метра, шторки для затемнения окон, вентиляционные решетки, а также складной столик и пара стульев. Все это позволяет быстро организовать уютный уголок для ночевки вдали от дома.

Главная особенность новинки – не только спальные принадлежности, но и продуманный климат-контроль. Активируемый ночной режим способен поддерживать комфортную температуру в салоне до 48 часов, при этом приглушается освещение и снижается энергопотребление, чтобы ничего не мешало сну. Правда, полноценной кухни или мойки в машине нет, но эту проблему частично решает функция, доступная с лета 2026 года: она предполагает розетку на 230 вольт мощностью до 2000 ватт. От бортовой батареи легко запитать холодильник, кофеварку или зарядить гаджеты.

Новый пакет подходит для любой версии ID. Buzz – с разной колесной базой и любой компоновкой сидений. Заказать его можно уже сейчас. Сама же машина в базовой версии стартует от 49 998 евро.

Автодом ID. Buzz

Стоит отметить, что из-за дополнительного веса полноценное превращение в тяжелый дом на колесах, как у культовых кемперов California, здесь технически сложно, но для редких вылазок на природу этот вариант вполне подходит.