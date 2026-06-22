Представлен новый российский семейный кроссовер, подготовленный для наших зим

ESTEO выводит на рынок шестиместный гибридный внедорожник F-класса EXLANTIX ET8

Премиальный автомобильный бренд ESTEO анонсировал выход на российский рынок новой флагманской модели – внедорожника F-класса ESTEO EXLANTIX ET8. Разработка велась в русле общей стратегии компании, делающей ставку на альтернативные источники энергии и инновационные технологии.

Силовая установка внедорожника построена по последовательной гибридной схеме (REEV). Заявленный запас хода – более 1000 км. Сердце системы – 1,5-литровый турбомотор TGDI, термический КПД которого достигает 45,79%. Батарея, как утверждается, адаптирована к работе в условиях экстремальных температур и сохраняет стабильные характеристики даже в суровую российскую зиму.

ESTEO EXLANTIX ET8

Габариты новинки впечатляют: длина превышает 5,2 метра, а колёсная база составляет 3120 мм. Благодаря таким пропорциям в салоне свободно размещаются шесть пассажиров. За уверенное поведение на любом покрытии отвечает интеллектуальный полный привод. Архитектура кузова продумана до мелочей, а подвеска CDC может менять жёсткость амортизаторов в реальном времени – это, по задумке инженеров, гарантирует и отличную управляемость, и плавность хода.

Дизайн экстерьера – строгий и выверенный, с плавными линиями, подчёркивающими статус. Передняя часть выдержана в классических пропорциях, упор сделан на симметрию и визуальную устойчивость – в итоге образ получился уверенным и цельным. Корму украшают сквозные фонари с ромбовидным узором и высоко расположенный стоп-сигнал. Хромированные детали и 21-дюймовые колёсные диски добавляют облику благородства.

Салон ESTEO EXLANTIX ET8 – это сочетание технологий, эргономики и премиальных материалов. Центральное место занимает 30-дюймовый экран, который можно разделить на две независимые зоны. Мультимедийная система выдаёт картинку в разрешении 6K и управляется голосовым ассистентом на базе ИИ. Пассажиры второго ряда не остались без внимания: для них предусмотрен 17,3-дюймовый потолочный дисплей развлекательной системы. Благодаря подключению к интернету доступны популярные сервисы, навигация и прочие функции.

В списке опций также значатся аудиосистема мощностью свыше 2000 Вт (23 динамика и сабвуфер), встроенный холодильник и нагреваемый бокс с сервоприводом в центральной консоли (диапазон температур – от -18°C до +50°C), а также проекционный дисплей HUD, выводящий ключевые данные на лобовое стекло.