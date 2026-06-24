Эти цвета антифриза сигнализируют о поломке машины

Эксперты «Автодома» назвали цвета антифриза, указывающие на поломку мотора авто

Изменение цвета охлаждающей жидкости в бачке автомобиля может многое рассказать о состоянии двигателя. Белая эмульсия, обесцвечивание или внезапно почерневший антифриз – это не просто косметический дефект, а серьезный повод заглянуть под капот. Специалисты группы компаний «Автодом» разобрали, о каких неисправностях сигнализирует каждый оттенок.

Как пояснили механики, антифриз меняет цвет по трем основным причинам: выгорает краситель, начинается коррозия внутри системы или в жидкость попадает моторное масло. Каждый из этих сценариев дает свою уникальную окраску, по которой опытный мастер может быстро поставить предварительный диагноз.

Когда антифриз становится почти прозрачным, это тревожный знак. По сути, перед вами уже не полноценная охлаждающая жидкость, а просто вода с остатками красителя – присадки разрушились или их концентрация упала. «В таком состоянии антифриз не способен защищать металл от ржавчины и рискует замерзнуть даже при небольшом минусе», – предостерегают эксперты.

Белая эмульсия в расширительном бачке – один из самых опасных симптомов. Она образуется, когда охлаждающая жидкость смешивается с маслом. Причина может крыться как в пробитой прокладке головки блока цилиндров, так и в неисправности автоматической коробки передач. В любом случае,тянуть с диагностикой нельзя – это прямая дорога к капитальному ремонту.

Бурый оттенок, по словам представителей «Автодома», указывает на активную коррозию внутри мотора. Это ржавчина, которая разрушает металлические детали, чаще всего страдают блок цилиндров или радиатор. Если вовремя не заметить проблему, последствия могут быть необратимыми.

Черный цвет антифриза связан с износом резиновых элементов системы. Частицы шлангов и уплотнителей попадают в жидкость, засоряя каналы. В такой ситуации просто долить новую жидкость недостаточно. Потребуется полная замена поврежденных деталей, тщательная промывка всей системы и, конечно, свежий антифриз.

О том, как проверить состояние антифриза по цвету, «За рулем» уже подробно объяснял.