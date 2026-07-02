Назовите лучшую сеть АЗС

Вчера, 1 июля, стартовало голосование в премии потребительского доверия Бренд года «За рулем-2026», где наши читатели и подписчики выбирают лучшие бренды автокомпонентов, ГСМ, автохимии и автоэлектроники. И первая номинация – АЗС.

Переходите по ссылке и выбирайте из списка свою любимую заправку, которой вы безоговорочно доверяете. В списке номинантов этого года 19 претендентов на победу. Кстати, вы можете добавить собственный вариант.

Списки финалистов, по результатам вашего голосования, мы объявим на выставке «ИнтерАвтоМеханика» уже в августе этого года. А лонг-листы представил аналитический партнер премии компания РОМИР.

Надеемся, что временные ограничения но продажу топлива в нашей стране вас не затронули и не изменили ваших предпочтений.